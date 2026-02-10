«Цікавий виклик попереду»: відомий телеведучий йде з посади спікера Міноборони

Колишній телеведучий Орест Дрималовський, який із серпня 2025 року обіймав посаду спікера Міністерства оборони України, оголосив про завершення служби у відомстві. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, підсумувавши роботу в міністерстві у властивій йому іронічній манері.

Орест Дрималовський. Фото: з відкритих джерел

Дрималовський згадав про складнощі бюрократичних процедур, зокрема переведень, однак наголосив, що ситуація не є безнадійною. За його словами, система може працювати значно ефективніше, особливо за підтримки безпосереднього командира. Водночас він визнав, що частину бюрократії в оборонній сфері все ж варто скоротити.

"Сьогодні завершив службу в Міністерстві оборони. І на власному досвіді переконався, як у нас працюють переведення. Чи не працюють? Жартую. Не все так погано. Особливо, коли є на це згода безпосереднього командира", — написав він.

Окрему увагу ексспікер привернув заявою про майбутні плани. Дрималовський заінтригував підписників, зазначивши, що попереду на нього чекає новий етап — "цікавий і захопливий виклик", однак подробиць наразі не розкрив.

Варто нагадати, Орест Дрималовський очолив комунікаційний напрям Міністерства оборони України в серпні 2025 року. До цього він мав бойовий досвід, служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади на Донеччині та був нагороджений медаллю "Хрест Доблесті".

До мобілізації Дрималовський будував кар’єру в журналістиці — з 2015 року працював кореспондентом і телеведучим, зокрема у програмі "Вікна-новини" на СТБ. Про службу в лавах ЗСУ він публічно повідомив у лютому 2024 року під час телемарафону "Єдині новини".

