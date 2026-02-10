logo

«Интересный вызов впереди»: известный телеведущий уходит с должности спикера Минобороны
commentss НОВОСТИ Все новости

«Интересный вызов впереди»: известный телеведущий уходит с должности спикера Минобороны

Бывший телеведущий с юмором подвел итоги работы в оборонном ведомстве и заинтриговал новым этапом жизни

10 февраля 2026, 12:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший телеведущий Орест Дрималовский, занимавший с августа 2025 года должность спикера Министерства обороны Украины, объявил о завершении службы в ведомстве. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, подытожив работу в министерстве в присущей ему иронической манере.

«Интересный вызов впереди»: известный телеведущий уходит с должности спикера Минобороны

Орест Дрималовский. Фото: из открытых источников

Дрималовский упомянул о сложностях бюрократических процедур, в частности переводов, однако подчеркнул, что ситуация не безнадежна. По его словам, система может работать гораздо эффективнее, особенно при поддержке непосредственного командира. В то же время он признал, что часть бюрократии в оборонной сфере все же следует сократить.

"Сегодня завершил службу в Министерстве обороны. И на собственном опыте убедился, как у нас работают переводы. Не работают? Шучу. Не все так плохо. Особенно когда есть на это согласие непосредственного командира", — написал он.

Отдельное внимание эксспикер привлек заявлением о будущих планах. Дрималовский заинтриговал подписчиков, отметив, что впереди его ждет новый этап — "интересный и увлекательный вызов", однако подробностей пока не раскрыл.

Орест Дрималовский возглавил коммуникационное направление Министерства обороны Украины в августе 2025 года. До этого он имел боевой опыт, служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады в Донецкой области и был награжден медалью "Крест Доблести".

До мобилизации Дрималовский строил карьеру в журналистике — с 2015 года работал корреспондентом и телеведущим, в частности, в программе "Окна-новости" на СТБ. О службе в рядах ВСУ он публично сообщил в феврале 2024 во время телемарафона "Единые новости".

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 февраля открыто возложил ответственность за отсутствие прогресса в прекращении войны против Украины на Соединенные Штаты. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), в интервью телеканалу TV BRICS Лавров заявил, что Вашингтон якобы отказался от мирных предложений, обсуждавшихся на саммите США и России в Аляске в августе 2025 года.




