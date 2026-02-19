Чому Залужний нищівно розкритикував Зеленського: названо три вражаючі причини

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю Associated Press зробив низку критичних зауважень на адресу президента Володимира Зеленського. Це стало несподіванкою, адже раніше, вже перебуваючи на посаді посла України у Великій Британії, він публічно коментував переважно питання війни та міжнародної безпеки, уникаючи внутрішньополітичних дискусій. Політолог Володимир Фесенко звернув увагу, що дипломат зазвичай не має права відкрито критикувати главу держави, яку представляє.

Фото: з відкритих джерел

Посол фактично виступає офіційним представником країни та її президента за кордоном. Тому після подібних заяв, на думку експерта, логічним кроком могло б стати звільнення — або за власною ініціативою, або рішенням керівництва держави.

Фесенко окреслив кілька можливих причин гучної заяви. Перша — припущення про старт майбутньої президентської кампанії. Водночас він зауважив, що через війну та невизначеність із термінами її завершення вибори можуть відбутися не раніше кінця 2026 або навіть 2027 року. За такої ситуації передчасний початок кампанії може обернутися фальстартом.

Друга версія пов’язана з соціологією. Хоча Залужний зберігає сильні позиції у можливому другому турі, у першому він поступається чинному президенту. Це, припускає політолог, могло спонукати його команду активізувати політичну діяльність.

Третя причина — тема контрнаступу 2023 року. Експерт не виключає, що Залужний вирішив заздалегідь окреслити власну позицію, аби запобігти можливим інформаційним атакам. У публічному просторі також циркулюють чутки про його фігурування як свідка в окремих справах, що теж могло вплинути на рішення діяти більш відкрито.

У підсумку Фесенко вважає, що інтерв’ю може стати початком відкритого політичного протистояння між Залужним і Зеленським та призвести до кадрових змін і появи нової політичної сили.

