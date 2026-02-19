Почему Залужный сокрушительно раскритиковал Зеленского: названы три поразительные причины

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press сделал ряд критических замечаний в адрес президента Владимира Зеленского. Это стало неожиданностью, ведь раньше, уже будучи в должности посла Украины в Великобритании, он публично комментировал преимущественно вопросы войны и международной безопасности, избегая внутриполитических дискуссий. Политолог Владимир Фесенко обратил внимание, что дипломат обычно не имеет права открыто критиковать главу представляемого государства.

Фото: из открытых источников

Посол фактически выступает официальным представителем страны и ее президента за границей. Поэтому после подобных заявлений, по мнению эксперта, логичным шагом могло бы стать увольнение — либо по собственной инициативе, либо по решению руководства государства.

Фесенко наметил несколько возможных причин громкого заявления. Первое — предположение о старте предстоящей президентской кампании. В то же время он отметил, что из-за войны и неопределенности со сроками ее завершения выборы могут состояться не раньше конца 2026 или даже 2027 года. В такой ситуации преждевременное начало кампании может обернуться фальстартом.

Вторая версия связана с социологией. Хотя Залужный сохраняет сильные позиции в возможном втором туре, в первом он уступает действующему президенту. Это, предполагает политолог, могло побудить его команду активизировать политическую деятельность.

Третья причина – тема контрнаступления 2023 года. Эксперт не исключает, что Залужный решил заранее очертить собственную позицию, чтобы предотвратить возможные информационные атаки. В публичном пространстве также циркулируют слухи о его фигурировании как свидетеля по отдельным делам, что тоже могло повлиять на решение действовать более открыто.

В итоге Фесенко считает, что интервью может стать началом открытого политического противостояния между Залужным и Зеленским и привести к кадровым изменениям и появлению новой политической силы.

