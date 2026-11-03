Чому Путін не зустрінеться із Зеленським: які головні ризики

З подачі президента США Дональда Трампа у медіа знову почали обговорювати вірогідність зустрічі Зеленського, Трампа та Путіна. Яка вірогідність такої зустрічі? У чому може бути небезпека? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Кремль не може допустити визнання міжнародної суб'єктності України

Керуючий партнер "Національної антикризової групи", економічний та політичний експерт Тарас Загородній вважає, що Володимир Путін не погодиться на особисту зустріч із Володимиром Зеленським у Туреччині чи будь-якій іншій країні. Такий крок зруйнував би російські наративи та створив пряму загрозу втрати влади для диктатора.

За його словами, безпосередній контакт із Києвом означатиме для Москви офіційне визнання міжнародної суб'єктності України. Крім того, сама Туреччина є членом НАТО, що створює для російського керівництва додаткові ризики.

Як пояснив експерт, російська геополітична парадигма повністю побудована на хибному твердженні, ніби Україна є лише об'єктом для розподілу між великими державами, а не повноцінним учасником світової політики. Саме тому особиста зустріч з українським лідером на нейтральному або міжнародному майданчику вважатиметься в Москві політичною катастрофою.

Загородній зауважив, що будь-яка спроба вести рівноправні переговори з українським керівництвом сприйматиметься російськими елітами як слабкість, яка може призвести до зміни режиму в Кремлі.

Мотиви українського керівництва зрозумілі

Професор політології НаУКМА, науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Олексій Гарань зазначив, потенційна тристороння зустріч між президентами України, США та Росії без участі європейських союзників становить значні ризики для Києва, бо у такому форматі Україна може опинитися у вкрай невигідній переговорній позиції

"Я зараз не зовсім можу зрозуміти, як може відбутися ця зустріч, навіть суто технічно. Ну так, її можна організувати. Раніше були такі міркування, зокрема і з нашого боку, що така тристороння зустріч може відбутися під час саміту G20, але наразі Зеленський не отримав запрошення, наскільки відомо, а Путін начебто збирається їхати. Може змінитись ситуація, однак важко прогнозувати, що буде спеціально організована окрема зустріч до того часу", — зазначив Гарань.

"Я завжди висловлював і висловлюю занепокоєння щодо можливих результатів такої зустрічі. Тобто ми можемо бути в ситуації, коли один проти двох. Ми не маємо виключати таку можливість. Я насправді побоююся такої зустрічі за участі Трампа, Зеленського і Путіна", — наголосив експерт.

Водночас Олексій Гарань зазначив, що розуміє мотиви українського керівництва, яке порушує тему дипломатичних контактів.

"Я розумію, чому ми про це говоримо, чому про це говорить президент Зеленський, який намагається показати, що ми готові до завершення війни. Однак самої зустрічі, чесно кажучи, без Європи я реально боюся", — підсумував науковий радник Фонду "Демократичні ініціативи".

Політолог підкреслив, що завжди висловлював занепокоєння щодо можливих наслідків та результатів такого саміту для України.

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