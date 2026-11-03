Почему Путин не встретится с Зеленским: какие главные риски

С подачи президента США Дональда Трампа в СМИ снова начали обсуждать вероятность встречи Зеленского, Трампа и Путина. Какова вероятность такой встречи? В чем может быть опасность? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Кремль не может допустить признания международной субъектности Украины

Управляющий партнер "Национальной антикризисной группы", экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что Владимир Путин не согласится на личную встречу с Владимиром Зеленским в Турции или любой другой стране. Такой шаг разрушил бы российские нарративы и создал прямую угрозу потере власти для диктатора.

По его словам, непосредственный контакт с Киевом будет означать Москву официальное признание международной субъектности Украины. Кроме того, Турция является членом НАТО, что создает для российского руководства дополнительные риски.

Как пояснил эксперт, российская геополитическая парадигма полностью построена на ложном утверждении, что Украина является лишь объектом для распределения между великими государствами, а не полноценным участником мировой политики. Поэтому личная встреча с украинским лидером на нейтральной или международной площадке будет считаться в Москве политической катастрофой.

Загородний отметил, что любая попытка вести равноправные переговоры с украинским руководством будет восприниматься российскими элитами как слабость, которая может привести к изменению режима в Кремле.

Мотивы украинского руководства понятны

Профессор политологии НаУКМА, научный советник Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Алексей Гарань отметил, что потенциальная трехсторонняя встреча между президентами Украины, США и России без участия европейских союзников представляет значительные риски для Киева, потому что в таком формате Украина может оказаться в крайне невыгодной переговорной позиции.

"Я сейчас не совсем могу понять, как может состояться эта встреча, даже сугубо технически. Ну да, ее можно организовать. Раньше были такие соображения, в том числе и с нашей стороны, что такая трехсторонняя встреча может состояться во время саммита G20, но пока Зеленский не получил приглашения, насколько известно, а Путин вроде бы может, прогнозируется, собирается. организована отдельная встреча к тому времени", — отметил Гарань.

"Я всегда выражал и выражаю обеспокоенность возможными результатами такой встречи. То есть мы можем быть в ситуации, когда один против двух. Мы не должны исключать такую возможность. Я действительно опасаюсь такой встречи с участием Трампа, Зеленского и Путина", — подчеркнул эксперт.

В то же время Алексей Гарань отметил, что понимает мотивы украинского руководства, поднимающего тему дипломатических контактов.

"Я понимаю, почему мы об этом говорим, почему об этом говорит президент Зеленский, пытающийся показать, что мы готовы к завершению войны. Однако самой встречи, честно говоря, без Европы я реально боюсь", — подытожил научный советник Фонда "Демократические инициативы".

Политолог подчеркнул, что всегда выражал обеспокоенность возможными последствиями и результатами такого саммита для Украины.

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