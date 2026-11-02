Трамп розчарований через війну в Україні: Лумер розкрила, чого хоче президент США

Президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується через відсутність прогресу в питанні завершення війни Росії проти України. Американський лідер шукає способи посадити Київ і Москву за стіл переговорів, однак досягти домовленостей поки не вдається. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила американська політична інфлюенсерка Лора Лумер.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За її словами, Трамп незадоволений тим, що не зміг завершити війну в перший день свого другого президентського терміну, як обіцяв під час виборчої кампанії 2024 року. Тепер глава Білого дому прагне виконати передвиборчі обіцянки та домогтися переговорів за участю президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

Лумер також звернула увагу на внутрішньополітичний фактор. За її оцінкою, наближення проміжних виборів у США посилює тиск на Трампа. Їхні результати матимуть важливе значення для позицій республіканців у Конгресі та політичних перспектив американського президента на останні два роки каденції.

Водночас інфлюенсерка вважає, що Київ демонструє більшу готовність до мирного процесу, ніж Москва.

"Здається, що Зеленський набагато охочіше і більшою мірою погоджується на укладення угоди, на відміну від Путіна та Лаврова", — зазначила вона.

На думку Лумер, дії російського керівництва свідчать про відсутність реальної зацікавленості у мирному врегулюванні. Вона також заявила, що Москва не демонструє належної поваги до адміністрації Трампа.

Таким чином, попри прагнення Вашингтона домогтися переговорів, позиція Кремля залишається однією з головних перешкод на шляху до завершення війни.

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