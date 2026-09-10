Чому проросійські праві посилюються в Німеччині і чим це загрожує Україні

У Європі посилюються сили, які виступають за зближення з Росією, а втома від війни може стати ґрунтом для зміни політичних настроїв. Чи здатні країни ЄС синхронізувати зусилля, щоб протистояти російському впливу, і чим загрожує Україні можливе відновлення контактів Європи з Москвою – розповіли експерти.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Ключові країни Європейського Союзу повинні діяти синхронно

Політтехнолог, керівник Центру політичної розвідки Олег Постернак зазначив, уперше може скластися ситуація, коли представник АдН у Німеччині очолить земельний уряд. І, природно, в АдН є своє бачення російської загрози. Воно дуже обережне і, скоріше, протилежне загальноприйнятому. Ця партія вважає, що з Росією необхідно підтримувати партнерські взаємини. І, природно, для східнонімецьких земель такий наратив може виявитися заспокійливим, стабілізуючим. Проте у Росії є широкий інструментарій впливу на демократичні країни Європейського Союзу.

"Що потрібно зробити? Перше. Я вже кілька разів говорив, що досвід Франції в цьому плані дуже показовий. Необхідно ухвалити відповідне законодавство про захист демократії та виборчого процесу. Друге. Необхідна активізація зусиль європейських спецслужб щодо пошуку, виявлення та жорсткого припинення діяльності російської агентури. Як правило, посольства і торгові місії буквально кишать російською агентурою. І подальше закриття посольств і консульств виправдане з погляду демонтажу російської розвідувальної інфраструктури. Третє. Необхідно захистити інформаційний простір Європейського Союзу і цифрове середовище від російських операцій впливу та зловмисних дій, спрямованих на підрив партнерських відносин між країнами ЄС, на підрив ініціатив з надання військової допомоги Україні і так далі", – зазначив політтехнолог.

Олег Постернак наголосив, це потребує певної синхронізації дій усіх ключових країн Європейського Союзу та реального розуміння загрози.

Головний ризик для України полягає у загальному фоні втоми європейського політикуму від війни

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів в ефірі "24 Каналу" про загрози відновлення співпраці європейських країн із Росією.

За його словами, хоча перемога проросійських сил в окремих регіонах Німеччини поки не загрожує зміні загального курсу Берліна, глобальні тенденції залишаються дуже тривожними.

"Наразі на цьому етапі я загрози для зміни політичного устрою і зовнішньополітичного вектору Німеччини після перемоги "Альтернативи для Німеччини" в одній землі не бачу. Вони не отримали абсолютної більшості у місцевому парламенті", – запевнив аналітик.

Водночас, уточнює експерт, головний ризик для України полягає у загальному фоні втоми європейського політикуму від війни. Саме це створює підґрунтя для спроб окремих країн ЄС поновити економічні та дипломатичні контакти з Москвою.

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