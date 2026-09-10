Почему пророссийские правые усиливаются в Германии и чем это чревато для Украины

В Европе усиливаются силы, выступающие за сближение с Россией, а усталость от войны может стать основой для смены политических настроений. Способны ли страны ЕС синхронизировать усилия, чтобы противостоять российскому влиянию, и чем грозит Украине возможное возобновление контактов Европы с Москвой – рассказали эксперты.

Германия. Фото: из открытых источников

Ключевые страны Европейского Союза должны действовать синхронно

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак отметил, что впервые может сложиться ситуация, когда представитель АдН в Германии возглавит земельное правительство. И, естественно, у АДН есть свое видение российской угрозы. Оно очень осторожно и, скорее, противоположно общепринятому. Эта партия считает, что с Россией необходимо поддерживать партнерские отношения. И, естественно, для восточногерманских земель такой нарратив может оказаться успокаивающим, стабилизирующим. Однако у России есть широкий инструментарий влияния на демократические страны Европейского Союза.

Что нужно сделать? Первый. Я уже несколько раз говорил, что опыт Франции в этом плане очень показателен. Необходимо принять соответствующее законодательство о защите демократии и избирательного процесса. Второе. Необходима активизация усилий европейских спецслужб по поиску, выявлению и жесткому прекращению деятельности российской агентуры. Как правило, посольства и торговые миссии буквально кишат российской агентурой. И дальнейшее закрытие посольств и консульств оправдано с точки зрения демонтажа российской разведывательной инфраструктуры. Третье. Необходимо защитить информационное пространство Европейского Союза и цифровую среду от российских операций влияния и злонамеренных действий, направленных на подрыв партнерских отношений между странами ЕС, на подрыв инициатив по оказанию военной помощи Украине и так далее", – отметил политтехнолог.

Олег Постернак подчеркнул, что это требует определенной синхронизации действий всех ключевых стран Европейского Союза и реального понимания угрозы.

Главный риск для Украины заключается в общем фоне усталости европейского политикума от войны

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал в эфире "24 Канала" об угрозах возобновления сотрудничества европейских стран с Россией.

По его словам, хотя победа пророссийских сил в отдельных регионах Германии пока не угрожает изменению общего курса Берлина, глобальные тенденции остаются очень тревожными.

"Пока на этом этапе я угрозы для изменения политического устройства и внешнеполитического вектора Германии после победы "Альтернативы для Германии" в одной земле не вижу. Они не получили абсолютного большинства в местном парламенте", – заверил аналитик.

В то же время, уточняет эксперт, главный риск для Украины состоит в общем фоне усталости европейского политикума от войны. Именно это создает основу для попыток отдельных стран ЕС возобновить экономические и дипломатические контакты с Москвой.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп нажал на Путина: что предложили Кремлю в обмен на мир.



