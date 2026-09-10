Почему пророссийские правые усиливаются в Германии и чем это чревато для Украины

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Кравцев Сергей
В Европе усиливаются силы, выступающие за сближение с Россией, а усталость от войны может стать основой для смены политических настроений. Способны ли страны ЕС синхронизировать усилия, чтобы противостоять российскому влиянию, и чем грозит Украине возможное возобновление контактов Европы с Москвой – рассказали эксперты.
Германия. Фото: из открытых источников
Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак отметил, что впервые может сложиться ситуация, когда представитель АдН в Германии возглавит земельное правительство. И, естественно, у АДН есть свое видение российской угрозы. Оно очень осторожно и, скорее, противоположно общепринятому. Эта партия считает, что с Россией необходимо поддерживать партнерские отношения. И, естественно, для восточногерманских земель такой нарратив может оказаться успокаивающим, стабилизирующим. Однако у России есть широкий инструментарий влияния на демократические страны Европейского Союза.
Олег Постернак подчеркнул, что это требует определенной синхронизации действий всех ключевых стран Европейского Союза и реального понимания угрозы.
Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал в эфире "24 Канала" об угрозах возобновления сотрудничества европейских стран с Россией.
По его словам, хотя победа пророссийских сил в отдельных регионах Германии пока не угрожает изменению общего курса Берлина, глобальные тенденции остаются очень тревожными.
В то же время, уточняет эксперт, главный риск для Украины состоит в общем фоне усталости европейского политикума от войны. Именно это создает основу для попыток отдельных стран ЕС возобновить экономические и дипломатические контакты с Москвой.
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