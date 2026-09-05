Чому перемир’я провалилося: чи варто очікувати прорив у переговорах

Сьогоднішній день, коли мало би бути встановлене так зване перемир’я, показав, що РФ вирішила відкрито демонструвати Трампу, що не хоче іти ні на які серйозні поступки. Правда, маємо одне маленьке "але", яке нічого не означає глобально, але, не виключено, є таким собі посланням Трампу. Якщо ми виходимо з того, що візит керівника ЦРУ в Москву, крім всього іншого, мав на меті поговорити про те, щоб Росія не робила мобілізації, як частини більш серйозної гібридної операції на сході ЄС, то путінське "мобилизация – это чушь собачья", може бути такою собі відповіддю Трампу. про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Експерт наголошує, це не означає, що мобілізації не буде, але схоже, її темпи після виборів в Держдуму будуть дещо нижчими, ніж це раніше передбачалося.

"Щодо самих потенційних переговорів. Трамп не має жодних козирів проти РФ. Через війну в Ірані та перекриття Ормузу, зупинка російських танкерів стане ударом по американському виборцю, який побачить чергове зростання цін на АЗС. Тому ще раз: ніяких потенційних загроз зі сторони США в РФ нема і не може бути найближчим часом. Тому залишається одна опція: тиск на Україну", – зазначив політолог.

Якщо ж говорити про те, як будуть розвиватися події, то Вадим Денисенко зауважує, що поки що сказати складно, але прямого тиску, як це було ще півроку тому, напевне не буде. Виборча гра республіканців зводиться до того, що США підтримує Україну, але корумповане керівництво не справляється зі своїми задачами. І, схоже, найближчим часом ми побачимо нову серію корупційних скандалів. Чи призведе це до переговорів по "28 пунктах" поки теж сказати складно.

"Вся ця гра, як я розумію, була прочитана і в Пекіні, і в Делі, і Анкарі. Саме тому ми маємо заяви Сі та Моді про мирні переговори, які були розтиражовані у нас. І Китай, і Індія розуміють, що в разі результативних переговорів варто приєднатися до результатів і спробувати зіграти свою гру. Якщо ж переговори проваляться, перш за все Китай чекатиме додаткового запрошення стати переговірником", – говорить експерт.

Він зауважує, варто також не забувати про мінімальну опцію: Трамп запропонує Сі спільно почати тиснути на РФ та Україну, щоб прискорити переговори. Ця опція є, але поки вона мінімальна. Правда, до зустрічі керівників США та Китаю ще 20 днів, а це дуже багато на цьому відрізку часу, а час грає проти Трампа. І він це розуміє.

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