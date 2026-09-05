Почему перемирие сорвалось: стоит ли ожидать прорыва в переговорах

Сегодняшний день, когда должно было быть установлено так называемое перемирие, показал, что РФ решила открыто демонстрировать Трампу, что не хочет идти ни на какие серьезные уступки. Правда, есть одно маленькое "но", которое ничего не означает глобально, но, не исключено, является посланием Трампу. Если мы исходим из того, что визит руководителя ЦРУ в Москву, помимо всего прочего, имел целью поговорить о том, чтобы Россия не делала мобилизации, как части более серьезной гибридной операции на востоке ЕС, то путинская "мобилизация – это чушь собачья", может быть ответом Трампу. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, это не означает, что мобилизации не будет, но, похоже, ее темпы после выборов в Госдуму будут несколько ниже, чем это предполагалось ранее.

"О самых потенциальных переговорах. Трамп не имеет никаких козырей против РФ. из-за войны в Иране и перекрытия Ормуза, остановка российских танкеров станет ударом по американскому избирателю, который увидит очередной рост цен на АЗС. Потому еще раз: никаких потенциальных угроз со стороны США в РФ нет и не может быть в ближайшее время. Поэтому остается одна опция: давление на Украину", – отметил политолог.

Если говорить о том, как будут развиваться события, то Вадим Денисенко замечает, что пока сказать сложно, но прямого давления, как это было еще полгода назад, наверняка не будет. Избирательная игра республиканцев сводится к тому, что США поддерживают Украину, но коррумпированное руководство не справляется со своими задачами. И, похоже, в ближайшее время мы увидим новую серию коррупционных скандалов. Приведет ли это к переговорам по "28 пунктам", пока тоже сказать сложно.

"Вся эта игра, как я понимаю, была прочитана и в Пекине, и в Дели, и в Анкаре. Именно поэтому мы имеем заявления Си и Моди о мирных переговорах, растиражированных у нас. И Китай, и Индия понимают, что в случае результативных переговоров следует присоединиться к результатам и попытаться сыграть свою игру. Если же переговоры провалятся, прежде всего, Китай будет ждать дополнительного приглашения стать переговорщиком", – говорит эксперт.

Он замечает, что стоит также не забывать о минимальной опции: Трамп предложит Си совместно начать давить на РФ и Украину, чтобы ускорить переговоры. Эта опция есть, но пока она минимальна. Правда, до встречи руководителей США и Китая еще 20 дней, а это очень много на этом отрезке времени, а время играет против Трампа. И это понимает.

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