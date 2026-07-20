Чому невтішний прогноз для Києва на зиму: скільки будинків можуть залишитися без тепла

Не дивлячись на те, що у розпалі літо, в медійному просторі можна зустріти доволі песимістичні думки щодо опалювального сезону у Києві. Чому дають невтішний прогноз, в першу чергу для Києва, дають на зиму? Скільки будинків у Києві можуть залишитися без тепла взимку? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Опалювальний сезон. Фото: з відкритих джерел

Захистити енергетичну інфраструктуру столиці буде вкрай складно

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в зазначив ефірі "Київ24", якщо РФ збереже нинішню тактику й узимку концентруватиме більшість масованих ударів на Києві, захистити енергетичну інфраструктуру столиці буде вкрай складно.

"Якщо раніше удари по Україні масовані були достатньо розпорошені, то зараз вони концентруються в основному на 80-90 відсотків по Києву і Київській області. Якщо така тенденція збережеться і взимку — будуть обстрілювати, саме концентруватися на Київському регіоні, то це буде важко захистити, безумовно", — зазначив експерт.

За словами Омельченка, до підготовки мають долучитися не лише міська, а й центральна влада та великі державні компанії, адже в Києві зосереджені ключові органи управління й об’єкти критичної інфраструктури. До такого сценарію потрібно готуватися вже зараз.

"Тому що Київ — це все ж таки столиця, тут зосереджені всі органи влади, центри прийняття рішень, великі компанії, такі, як, наприклад, "Нафтогаз", "Енергоатом", залізниця і багато інших", — акцентував експерт.

Зарезервувати потужності теплоцентралей повноцінно до цього опалювального сезону не вдасться

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, у Києві до будинків, які живляться від ТЕЦ, не встигнуть до зими встановити 100% резервних джерел тепла. Тому 2500 будинків можуть опинитися без опалення у разі нових ударів РФ.

"Якщо бути чесним, зарезервувати потужності теплоцентралей повноцінно до цього опалювального сезону не вдасться. Не буде ситуації, що як уразили ТЕЦ – щось інше одразу включилося. І не буде цієї ситуації для 20-25% київських будинків. 75% київських будинків матимуть альтернативне джерело тепла, якщо ТЕЦ уражена, а 25% — не матимуть", — зазначив експерт.

За його словами, причина такої ситуації – особливості побудови системи теплопостачання, яку проєктували в 1960-ті роки минулого століття. Харченко уточнив, що йдеться про приблизно 2500 багатоповерхових будинків, які не матимуть резервного опалення.

"Виходячи з того, як побудована теплова система Києва, яку будували 60 років, виходячи з того, які є технічні реальні можливості, от десь плюс-мінус 2500 будинків у Києві не матимуть резервного джерела тепла. Це те, що, на мою думку, факт… Це значна частина правобережжя і частина лівого берега (Києва — Ред.)", — сказав експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна розпочала закачування газу до сховищ перед новим опалювальним сезоном.



