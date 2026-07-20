Чому невтішний прогноз для Києва на зиму: скільки будинків можуть залишитися без тепла

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Кравцев Сергей
Не дивлячись на те, що у розпалі літо, в медійному просторі можна зустріти доволі песимістичні думки щодо опалювального сезону у Києві. Чому дають невтішний прогноз, в першу чергу для Києва, дають на зиму? Скільки будинків у Києві можуть залишитися без тепла взимку? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.
Опалювальний сезон. Фото: з відкритих джерел
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в зазначив ефірі "Київ24", якщо РФ збереже нинішню тактику й узимку концентруватиме більшість масованих ударів на Києві, захистити енергетичну інфраструктуру столиці буде вкрай складно.
За словами Омельченка, до підготовки мають долучитися не лише міська, а й центральна влада та великі державні компанії, адже в Києві зосереджені ключові органи управління й об’єкти критичної інфраструктури. До такого сценарію потрібно готуватися вже зараз.
Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, у Києві до будинків, які живляться від ТЕЦ, не встигнуть до зими встановити 100% резервних джерел тепла. Тому 2500 будинків можуть опинитися без опалення у разі нових ударів РФ.
За його словами, причина такої ситуації – особливості побудови системи теплопостачання, яку проєктували в 1960-ті роки минулого століття. Харченко уточнив, що йдеться про приблизно 2500 багатоповерхових будинків, які не матимуть резервного опалення.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна розпочала закачування газу до сховищ перед новим опалювальним сезоном.