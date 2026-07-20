Почему неутешительный прогноз для Киева на зиму: сколько домов могут остаться без тепла

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что в разгаре лето, в медийном пространстве можно встретить пессимистические мысли относительно отопительного сезона в Киеве. Почему дают нелестный прогноз, в первую очередь для Киева, дают на зиму? Сколько домов в Киеве могут остаться без тепла зимой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Отопительный сезон. Фото: из открытых источников
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил эфире "Киев24", если РФ сохранит нынешнюю тактику и зимой будет концентрировать большинство массированных ударов на Киеве, защитить энергетическую инфраструктуру столицы будет крайне сложно.
По словам Омельченко, к подготовке должны приобщиться не только городские, но и центральные власти и крупные государственные компании, ведь в Киеве сосредоточены ключевые органы управления и объекты критической инфраструктуры. К такому сценарию нужно готовиться уже сейчас.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что в Киеве в дома, питающиеся от ТЭЦ, не успеют до зимы установить 100% резервных источников тепла. Поэтому 2500 домов могут оказаться без отопления при новых ударах РФ.
По его словам, причина такой ситуации – особенности построения системы теплоснабжения, которую проектировали в 1960-е годы прошлого века. Харченко уточнил, что речь идет о примерно 2500 многоэтажных домах, которые без резервного отопления.
Также издание "Комментарии" сообщало – Украина начала закачку газа в хранилища перед новым отопительным сезоном.