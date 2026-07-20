Почему неутешительный прогноз для Киева на зиму: сколько домов могут остаться без тепла

Несмотря на то, что в разгаре лето, в медийном пространстве можно встретить пессимистические мысли относительно отопительного сезона в Киеве. Почему дают нелестный прогноз, в первую очередь для Киева, дают на зиму? Сколько домов в Киеве могут остаться без тепла зимой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Отопительный сезон. Фото: из открытых источников

Защитить энергетическую инфраструктуру столицы будет очень сложно

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил эфире "Киев24", если РФ сохранит нынешнюю тактику и зимой будет концентрировать большинство массированных ударов на Киеве, защитить энергетическую инфраструктуру столицы будет крайне сложно.

"Если раньше удары по Украине массированы были достаточно рассеяны, то сейчас они концентрируются в основном на 80-90 процентов по Киеву и Киевской области. Если такая тенденция сохранится и зимой – будут обстреливать, именно концентрироваться на Киевском регионе, то это будет трудно защитить, безусловно", – отметил эксперт.

По словам Омельченко, к подготовке должны приобщиться не только городские, но и центральные власти и крупные государственные компании, ведь в Киеве сосредоточены ключевые органы управления и объекты критической инфраструктуры. К такому сценарию нужно готовиться уже сейчас.

"Потому что Киев – это все же столица, здесь сосредоточены все органы власти, центры принятия решений, крупные компании, такие, как, например, "Нафтогаз", "Энергоатом", железная дорога и многие другие", — акцентировал эксперт.

Зарезервировать мощности теплоцентралей полноценно до этого отопительного сезона не удастся

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что в Киеве в дома, питающиеся от ТЭЦ, не успеют до зимы установить 100% резервных источников тепла. Поэтому 2500 домов могут оказаться без отопления при новых ударах РФ.

"Если быть честным, зарезервировать мощности теплоцентралей полноценно в этот отопительный сезон не удастся. Не будет ситуации, как поразили ТЭЦ – что-то другое сразу включилось. И не будет этой ситуации для 20-25% киевских домов. 75% киевских домов будут иметь альтернативный источник тепла, если ТЭЦ поражена, а 25% — не будут", — отметил эксперт.

По его словам, причина такой ситуации – особенности построения системы теплоснабжения, которую проектировали в 1960-е годы прошлого века. Харченко уточнил, что речь идет о примерно 2500 многоэтажных домах, которые без резервного отопления.

"Исходя из того, как построена тепловая система Киева, которую строили 60 лет, исходя из того, какие есть технические реальные возможности, вот где-то плюс-минус 2500 домов в Киеве без резервного источника тепла. Это то, что, на мой взгляд, факт… Это значительная часть правобережья и часть левого берега (Киева — Ред.)", — сказал эксперт.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина начала закачку газа в хранилища перед новым отопительным сезоном.



