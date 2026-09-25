Чому не відбулося прориву у переговорах Трампа і Сі: коли наступний раунд

Зустріч Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна не призвела до нового переділу світу. Фактично сторони домовилися домовлятися. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, Сі подарував Сполученим Штатам двох панд, Трамп подарував гостям статуетку американського білоголового орлана. Закон Грема проти Китаю застосовувати не будуть, бо торговельне перемир’я між США і Китаєм продовжене до 10 січня 2027.

"Спільного комюніке чи навіть спільного брифінгу за підсумками не було. Сторони обмінялись думками за зачиненими дверима. Тепер будуть працювати робочі групи. І паралельно будуть продовжуватися локальні війни", – зазначив експерт.

За його словами, наступні раунди контактів G2 – саміт АТЕС у 18-19 листопада у Шеньчжені і саміт G20 у Маямі 14-15 грудня.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі у Білому домі обговорили одразу кілька міжнародних криз. В офіційному повідомленні китайської сторони йдеться, що лідери обмінялися думками про ситуацію на Близькому Сході, війну в Україні та становище на Корейському півострові.

Переговори проходили на тлі одразу кількох масштабних міжнародних проблем, тому увага була зосереджена не лише на двосторонніх відносинах Вашингтона та Пекіна. При цьому китайська сторона не розкрила подробиць того, які саме позиції сторони зайняли щодо України та інших конфліктів.

Раніше "Коментарі" писали – наскільки зустріч Трампа і Сі може змінити позицію Пекіна щодо війни в Україні? Чи може Трамп запропонувати Китаю достатньо вагомі стимули, щоб той активніше долучився до мирного процесу? І, яке місце українське питання насправді посідає у великому переговорному порядку денному Вашингтона та Пекіна? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.



