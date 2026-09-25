Почему не произошло прорыва в переговорах Трампа и Си: когда следующий раунд

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина не привела к новому переделу мира. Фактически стороны договорились договариваться. Об этом рассказал эксперт-международник Илия Куса.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что Си подарил Соединенным Штатам двух панд, Трамп подарил гостям статуэтку американского белоголового орлана. Закон Грэма против Китая применять не будут, потому что торговое перемирие между США и Китаем продлено до 10 января 2027 года.

"Общего коммюнике или даже общего брифинга по итогам не было. Стороны обменялись мыслями за закрытыми дверями. Теперь будут работать рабочие группы. И параллельно будут продолжаться локальные войны", – отметил эксперт.

По его словам, следующие раунды контактов G2 – саммит АТЭС в 18-19 ноября в Шэньчжэне и саммит G20 в Майами 14-15 декабря.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин во время встречи в Белом доме обсудили сразу несколько международных кризисов . В официальном сообщении китайской стороны говорится, что лидеры обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, войне в Украине и положении на Корейском полуострове.

Переговоры проходили на фоне нескольких масштабных международных проблем, поэтому внимание было сосредоточено не только на двусторонних отношениях Вашингтона и Пекина. При этом китайская сторона не раскрыла подробностей того, какие именно позиции стороны заняли в отношении Украины и других конфликтов.

Ранее "Комментарии" писали – насколько встреча Трампа и Си может изменить позицию Пекина по поводу войны в Украине? Может ли Трамп предложить Китаю достаточно веские стимулы, чтобы тот активнее включился в мирный процесс? И, какое место украинский вопрос действительно занимает в большой переговорной повестке дня Вашингтона и Пекина? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.



