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Чому не можна чіпати Сирського: стало відомо, хто може стояти за призначенням головкома

Вихід Сирського на публіку, скоріш за все, ретельно готувався в Офісі президента

21 липня 2026, 12:38
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Кравцев Сергей

Президент Зеленський міняє уряди, як рукавички, міністрів оборони як шапки, але Сирського не можна чіпати. Це при тому, що давно вже зрозумілим є невідповідність цій війні, дронової, високотехнологічної. Про це розповів юрист-міжнародник Іван Лозовий.

Чому не можна чіпати Сирського: стало відомо, хто може стояти за призначенням головкома

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Вихід Сирського на публіку, скоріш за все, ретельно готувався в Офісі президента. Було підказано, що і як йому говорити, навіть вибачитись перед Федоровим. Хоча заява Сирського про те, що він не знав про конфлікт із Федоровим це занадто. Схоже на дитячий садочок, коли той хто провинив повинен вибачитись аби уникнути покарання", – зазначив експерт.

Він наголошує, це при тому, що наші західні партнери висловились з певним обуренням щодо рішень Зеленського. Англійське видання "Guardian" назвало звільнення Федорова "шокуючим" і таким, що "заскочило Європейських політиків".

За словами Івана Лозового, саме час згадати слова Андріюса Кубіліюса, члена комісії Євросоюзу для оборони, який сказав, що відставка Федорова – це була "велика несподіванка". Він додав: "Ми дуже тісно співпрацювали з Михайлом Федоровим, особливо після того, як він став міністром оборони. Моя особиста думка полягає в тому, що за цей період було досягнуто багато чого".

"Невже це Єрмак, який поставив Сирського, із-за куліс наполягає на тому аби головний військовий ЗСУ був і далі найбільш шкідливим для нашої боротьби на фронті?! Якщо призначать Драпатого, то я, як кажуть англійці, з'їм мою шапку", – підсумував Іван Лозовий.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський розглядає можливість зміни головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела. За інформацією видання, найвірогіднішим кандидатом на посаду голови ЗСУ називають командувача Об'єднаних сил генерал-майора Михайла Драпатого.




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