Чому не можна чіпати Сирського: стало відомо, хто може стояти за призначенням головкома

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Кравцев Сергей
Президент Зеленський міняє уряди, як рукавички, міністрів оборони як шапки, але Сирського не можна чіпати. Це при тому, що давно вже зрозумілим є невідповідність цій війні, дронової, високотехнологічної. Про це розповів юрист-міжнародник Іван Лозовий.
Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел
Він наголошує, це при тому, що наші західні партнери висловились з певним обуренням щодо рішень Зеленського. Англійське видання "Guardian" назвало звільнення Федорова "шокуючим" і таким, що "заскочило Європейських політиків".
За словами Івана Лозового, саме час згадати слова Андріюса Кубіліюса, члена комісії Євросоюзу для оборони, який сказав, що відставка Федорова – це була "велика несподіванка". Він додав: "Ми дуже тісно співпрацювали з Михайлом Федоровим, особливо після того, як він став міністром оборони. Моя особиста думка полягає в тому, що за цей період було досягнуто багато чого".
Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський розглядає можливість зміни головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на інформовані джерела. За інформацією видання, найвірогіднішим кандидатом на посаду голови ЗСУ називають командувача Об'єднаних сил генерал-майора Михайла Драпатого.