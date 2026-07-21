Почему нельзя трогать Сырского: стало известно, кто может стоять по назначению главкома

Президент Зеленский меняет правительства как перчатки, министров обороны как шапки, но Сырского нельзя трогать. Это при том, что давно уже понятно несоответствие этой войне, дроновой, высокотехнологичной. Об этом рассказал юрист-международник Иван Лозовой.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Выход Сырского на публику, скорее всего, тщательно готовился в Офисе президента. Было подсказано, что и как ему говорить, даже извиниться перед Федоровым. Хотя заявление Сырского о том, что он не знал о конфликте с Федоровым, это слишком. Похоже на детский сад, когда провинившийся должен извиниться во избежание наказания", – отметил эксперт.

Он отмечает, что это при том, что наши западные партнеры высказались с определенным возмущением относительно решений Зеленского. Английское издание "Guardian" назвало увольнение Федорова "шокирующим" и "заскочившим Европейских политиков".

По словам Ивана Лозового, самое время вспомнить слова Андреюса Кубилиуса, члена комиссии Евросоюза для обороны, который сказал, что отставка Федорова – это была "большая неожиданность". Он добавил: "Мы очень тесно сотрудничали с Михаилом Федоровым, особенно после того, как он стал министром обороны. Мое личное мнение состоит в том, что за этот период было достигнуто многое".

"Неужели это Ермак, который поставил Сырского, из-за кулис настаивает на том, чтобы главный военный ВСУ был и дальше самым вредным для нашей борьбы на фронте?! Если назначат Драпатого, то я, как говорят англичане, съем мою шапку", – подытожил Иван Лозовой.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность смены главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По информации издания, наиболее вероятным кандидатом на должность главы ВСУ называют командующего Объединенными силами генерал-майора Михаила Драпатого.



