Чому Кабмін не використовує супутникові знімки для єВідновлення на ТОТ: у Мінрозвитку ухилилися від відповіді

Спроби дізнатися, чому виконавча влада не впроваджує дистанційні технології для оцінки масштабів руйнувань на захоплених ворогом територіях, наштовхнулися на бюрократичні обмеження. Профільне міністерство відмовилося аргументувати свою позицію щодо використання аерофотозйомки чи супутникових знімків, пославшись на норми законодавства про доступ до інформації.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Про це свідчить офіційна відповідь Міністерства розвитку громад та територій на журналістський запит порталу "Коментарі", адресований прем’єр-міністру України Юлії Свириденко.

Замість пояснень по суті проблеми, представники відомства навели юридичне визначення публічних даних, зазначивши, що журналісти надіслали не класичний запит, а прохання про аналітику.





"Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні", — нагадали у Мінрозвитку норми профільного закону. Посадовці наголосили, що державні структури зобов'язані ділитися лише тими документами, які вже існують на папері чи в електронному вигляді, а не формулювати нові роз'яснення під конкретне звернення.

У відомстві вважають, що роздуми про причини невикористання технологій фіксації майна за допомогою ДСНС, свідків чи космознімків вимагають від них додаткової аналітичної роботи, тобто, ймовірно, що такі варіанти для допомоги внутрішньо переміщений особам, що вже п’ятий рік вимушені орендувати житло замість придбання нового за компенсаційні кошти, навіть не розглядалися.

"Ваш запит містить прохання надати роз’яснення щодо врегулювання питання обстеження об'єктів нерухомого майна на тимчасово окупованих територіях, — аргументували свою відмову у міністерстві, додавши, що подібні формулювання змушують чиновників створювати аналітичні матеріали з нуля. — Це своєю чергою передбачає створення нової інформації".

Резюмуючи свій лист, чиновники підкреслили, що наведена у медійному запиті тема не підпадає під дію антибюрократичного законодавства.

"Запитувана Вами інформація не є заздалегідь зафіксованою будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацією, — підсумували у Мінрозвитку, остаточно закривши тему альтернативної фіксації збитків у межах цього звернення, — а отже, не є публічною інформацією в розумінні Закону про публічну інформацію".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Мінрозвитку пояснили, чому ВПО з окупованих територій вже понад 4 роки не можуть отримати компенсації за житло.