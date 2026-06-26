Почему Кабмин не использует спутниковые снимки для еВосстановление на ВОТ: в Минразвития уклонились от ответа

Попытки узнать, почему исполнительная власть не внедряет дистанционные технологии для оценки масштабов разрушений на захваченных врагом территориях, столкнулись с бюрократическими ограничениями. Профильное министерство отказалось аргументировать свою позицию по использованию аэрофотосъемки или спутниковых снимков, сославшись на нормы законодательства о доступе к информации.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Об этом свидетельствует официальный ответ Министерства развития громад и территорий на журналистский запрос портала "Комментарии", адресованный премьер-министру Украины Юлии Свириденко.

Вместо объяснений по сути проблемы представители ведомства привели юридическое определение публичных данных, отметив, что журналисты направили не классический запрос, а просьбу об аналитике.





"Запрос на информацию – это просьба лица к распорядителю информации предоставить находящуюся в его владении публичную информацию", — напомнили в Минразвития нормы профильного закона. Чиновники подчеркнули, что государственные структуры обязаны делиться только документами, которые уже существуют на бумаге или в электронном виде, а не формулировать новые разъяснения под конкретное обращение.

В ведомстве считают, что размышления о причинах неиспользования технологий фиксации имущества с помощью ГСЧС, свидетелей или космоснимков требуют от них дополнительной аналитической работы , то есть, вероятно, что такие варианты для помощи внутренне перемещенным лицам, уже пятый год вынужденным арендовать жилье вместо приобретения нового за компенсационные средства, даже не рассматривались.

"Ваш запрос содержит просьбу предоставить разъяснение по урегулированию вопроса обследования объектов недвижимого имущества на временно оккупированных территориях, — аргументировали свой отказ в министерстве, добавив, что подобные формулировки заставляют чиновников создавать аналитические материалы с нуля. — Это в свою очередь предполагает создание новой информации".

Резюмируя свое письмо, чиновники подчеркнули, что приведенная в медийном запросе тема не подпадает под действие антибюрократического законодательства.

"Запрашиваемая Вами информация не заранее зафиксирована какими-либо средствами и на любых носителях информацией, — подытожили в Минразвития, окончательно закрыв тему альтернативной фиксации убытков в рамках этого обращения, — а следовательно, не является публичной информацией в понимании Закона о публичной информации".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Минразвития объяснили, почему ВПЛ с оккупированных территорий уже более 4 лет не могут получить компенсации за жилье.