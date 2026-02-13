Чого очікувати від переговорів з РФ та США: в Україні зробили заяву

17-18 лютого у Женеві відбудеться черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Українська делегація вже розпочала активну підготовку до зустрічі. Про це повідомив секретар РНБО та керівник переговорної групи Рустем Умєров.

Рустем Умєров. Фото: з відкритих джерел

За його словами, президент України визначив попередній склад делегації. До неї увійдуть начальник ГУР Кирило Буданов, військовий представник Андрій Гнатов, голова парламентської фракції Давид Арахамія, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця та представник воєнної розвідки Вадим Скібіцький.

Формування команди, як наголосив Умєров, відбулося з урахуванням ключових напрямів – військового, політичного та безпекового. Українська сторона планує працювати над конкретними рішеннями в межах рамок, визначених главою держави. Основною метою переговорів залишається досягнення стійкого та тривалого миру.

Очікується, що женевський раунд стане одним із найбільш напружених, адже сторони мають узгодити низку принципових питань щодо припинення бойових дій та майбутньої архітектури безпеки.

У делегації підкреслюють: попереду серйозна і відповідальна робота, яка потребує максимальної злагодженості позицій і чіткої координації з міжнародними партнерами.

