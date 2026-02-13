logo

Чего ждать от переговоров с РФ и США: в Украине сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Чего ждать от переговоров с РФ и США: в Украине сделали заявление

В состав команды вошли руководители разведки, дипломаты и представители парламента - ставка делается на блок безопасности и военный блок

13 февраля 2026, 14:48
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

17-18 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Украинская делегация уже приступила к активной подготовке ко встрече. Об этом сообщил секретарь СНБО и руководитель переговорной группы Рустем Умеров.

Чего ждать от переговоров с РФ и США: в Украине сделали заявление

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

По его словам, президент определил предварительный состав делегации. В нее войдут начальник ГУР Кирилл Буданов, военный представитель Андрей Гнатов, глава парламентской фракции Давид Арахамия, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и представитель военной разведки Вадим Скибицкий.

Формирование команды, как отметил Умеров, произошло с учетом ключевых направлений – военного, политического и безопасности. Украинская сторона планирует работать над конкретными решениями в рамках рамок, определенных главой государства. Основной целью переговоров остается достижение устойчивого и продолжительного мира.

Ожидается, что женевский раунд станет одним из самых напряженных, ведь стороны должны согласовать ряд принципиальных вопросов прекращения боевых действий и будущей архитектуры безопасности.

В делегации подчеркивают: впереди серьезная и ответственная работа, требующая максимальной слаженности позиций и четкой координации с международными партнерами.

Читайте на портале "Комментарии" — новый раунд переговоров России, США и Украины состоится 17-18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник российского диктатора Владимир Мединский. Об этом рассказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Также издание "Комментарии" сообщало – во время переговоров риторика российской стороны стала более нейтральной, технической и профессиональной. Однако позиция официальной Москвы остается категоричной. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью "24 Каналу".




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
