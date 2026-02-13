Чего ждать от переговоров с РФ и США: в Украине сделали заявление

17-18 февраля в Женеве состоится очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией. Украинская делегация уже приступила к активной подготовке ко встрече. Об этом сообщил секретарь СНБО и руководитель переговорной группы Рустем Умеров.

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

По его словам, президент определил предварительный состав делегации. В нее войдут начальник ГУР Кирилл Буданов, военный представитель Андрей Гнатов, глава парламентской фракции Давид Арахамия, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица и представитель военной разведки Вадим Скибицкий.

Формирование команды, как отметил Умеров, произошло с учетом ключевых направлений – военного, политического и безопасности. Украинская сторона планирует работать над конкретными решениями в рамках рамок, определенных главой государства. Основной целью переговоров остается достижение устойчивого и продолжительного мира.

Ожидается, что женевский раунд станет одним из самых напряженных, ведь стороны должны согласовать ряд принципиальных вопросов прекращения боевых действий и будущей архитектуры безопасности.

В делегации подчеркивают: впереди серьезная и ответственная работа, требующая максимальной слаженности позиций и четкой координации с международными партнерами.

