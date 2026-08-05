Чого категорично не можна робити у церкві: запам'ятайте самі та перекажіть близьким

Храм — це місце молитви, спокою та духовного усамітнення. Для багатьох людей, особливо тих, хто переступає поріг церкви вперше або заходить туди рідко, правила поведінки можуть здаватися складними чи незрозумілими.

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Існують речі, які вважаються неприпустимими з погляду церковного етикету та християнських традицій. Щоб почуватися впевнено і не порушувати спокій інших вірян, варто знати про головні заборони.

1. Порушення тиші та розмови

Головне призначення храму — це спілкування людини з Богом. Тому будь-який шум руйнує молитовну атмосферу.

Голосні розмови та сміх: У церкві розмовляють лише за нагальної потреби і виключно пошепки. Сміх, вигуки чи голосне вітання знайомих вважаються виявом неповаги.

У церкві розмовляють лише за нагальної потреби і виключно пошепки. Сміх, вигуки чи голосне вітання знайомих вважаються виявом неповаги. Увімкнений мобільний телефон: Перед входом у храм обов’язково потрібно вимкнути звук на телефоні або перевести його в режим "польоту". Дзвінок під час служби відволікає і священника, і парафіян.

Перед входом у храм обов’язково потрібно вимкнути звук на телефоні або перевести його в режим "польоту". Дзвінок під час служби відволікає і священника, і парафіян. Телефонні розмови: Якщо вам терміново потрібно відповісти на дзвінок, тихо вийдіть на вулицю (за межі храму).

2. Неповага до богослужіння та святинь

Під час служби існують чіткі правила пересування та жестів, які не можна ігнорувати.

Ходіння під час важливих моментів служби: Не можна ходити по храму, ставити свічки чи розмовляти, коли читається Євангеліє, виноситься Свята Чаша або під час херувимської пісні. У ці хвилини потрібно стояти нерухомо і молитися.

Не можна ходити по храму, ставити свічки чи розмовляти, коли читається Євангеліє, виноситься Свята Чаша або під час херувимської пісні. У ці хвилини потрібно стояти нерухомо і молитися. Повертатися спиною до вівтаря: Вівтар — це найсвятіше місце в храмі. Виходячи з церкви або переходячи з місця на місце, не можна повертатися до нього спиною. Відходити назад слід обличчям до вівтаря.

Вівтар — це найсвятіше місце в храмі. Виходячи з церкви або переходячи з місця на місце, не можна повертатися до нього спиною. Відходити назад слід обличчям до вівтаря. Заходити за іконостас: Простір за іконостасом (вівтарна частина) є закритим для звичайних парафіян. Заходити туди без благословення священника категорично заборонено.

Простір за іконостасом (вівтарна частина) є закритим для звичайних парафіян. Заходити туди без благословення священника категорично заборонено. Цілувати ікони в обличчя: Прикладаючись до ікон чи мощей, за традицією не прийнято цілувати лик (обличчя) святого. Зазвичай цілують руки, ноги або край одягу, зображеного на іконі.

3. Неприпустима поведінка та заборонені предмети

Храм має свої вимоги до внутрішнього стану та речей, які ви приносите з собою.

Вживання їжі та алкоголю: У храмі не можна їсти (навіть жувати жуйку) та пити воду, окрім випадків, коли це передбачено обрядом (наприклад, свячена вода після причастя). Особам у стані алкогольного сп'яніння вхід суворо заборонено.

У храмі не можна їсти (навіть жувати жуйку) та пити воду, окрім випадків, коли це передбачено обрядом (наприклад, свячена вода після причастя). Особам у стані алкогольного сп'яніння вхід суворо заборонено. Тварини у храмі: Заходити до церкви з домашніми улюбленцями (собаками, котами тощо) не можна.

Заходити до церкви з домашніми улюбленцями (собаками, котами тощо) не можна. Сидіння без поважної причини: Традиційно в православних храмах службу слухають стоячи. Сідати на лавки дозволено лише людям похилого віку, вагітним жінкам, дітям або тим, хто погано почувається через хворобу.

Традиційно в православних храмах службу слухають стоячи. Сідати на лавки дозволено лише людям похилого віку, вагітним жінкам, дітям або тим, хто погано почувається через хворобу. Фото- та відеозйомка без дозволу: Знімати всередині храму, особливо під час таїнств чи служби, без попереднього погодження з настоятелем або старостою церкви не дозволяється.

4. Конфлікти, зауваження та осуд

Церква — місце для очищення душі, а не для з'ясування стосунків.

Повчання та зауваження іншим: Навіть якщо ви помітили, що хтось одягнений "не так" або неправильно тримає свічку, категорично заборонено робити грубі зауваження, шикати чи вичитувати людину. Робити зауваження — це право священнослужителів. Осуд інших у стінах храму є великим гріхом.

Навіть якщо ви помітили, що хтось одягнений "не так" або неправильно тримає свічку, категорично заборонено робити грубі зауваження, шикати чи вичитувати людину. Робити зауваження — це право священнослужителів. Осуд інших у стінах храму є великим гріхом. Суперечки за місце чи чергу: Штовхатися біля ікон, сперечатися за чергу до сповіді чи причастя — неприпустимо. Слід проявляти терпіння та поступатися іншим.

5. Помилки в одязі та зовнішньому вигляді

Одяг має бути скромним і не відволікати інших від молитви.

Чоловікам у головних уборах: Чоловіки зобов'язані знімати будь-який головний убір (шапку, кепку, капелюх) ще перед порогом храму.

Чоловіки зобов'язані знімати будь-який головний убір (шапку, кепку, капелюх) ще перед порогом храму. Жінкам у відвертому вбранні: Не варто заходити до церкви у надто коротких спідницях, шортах, глибокому декольте чи одязі з відкритими плечима. За традицією, жінки також покривають голову хусткою, хоча сьогодні в багатьох сучасних парафіях до відсутності хустки ставляться більш лояльно.

Не варто заходити до церкви у надто коротких спідницях, шортах, глибокому декольте чи одязі з відкритими плечима. За традицією, жінки також покривають голову хусткою, хоча сьогодні в багатьох сучасних парафіях до відсутності хустки ставляться більш лояльно. Яскравий макіяж (особливо помада): Якщо на губах є помада, категорично заборонено прикладатись до ікон, хреста чи причащатися, оскільки косметика залишає сліди на святинях.

Головне правило: Якщо ви випадково зробили щось не так (переплутали сторону, не там поставили свічку), не панікуйте. Бог дивиться на серце людини, а не на її помилки. Головне — заходити до храму з миром у душі, повагою до святого місця та доброзичливістю до людей навколо.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що не можна робити під час похоронної процесії.