Чого ніколи не робіть на похоронах: як не зганьбитися

Похорон — це подія, сповнена глибокого болю та емоційної напруги. У такий момент кожне необережне слово, занадто яскравий одяг чи навіть невчасний телефонний дзвінок можуть сильно поранити людей, які переживають втрату. Щоб проявити повагу до покійного та не створити додаткового стресу для його родини, варто знати базові правила траурного етикету. Цей посібник допоможе вам зорієнтуватися, як поводитися гідно та тактовно.

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Зовнішній вигляд та дрес-код: що одягнути на прощання

Головне правило похоронного дрес-коду — стриманість і скромність. Ваш одяг не повинен привертати до себе зайвої уваги.

Колірна гама : Традиційним є чорний колір. Якщо у вас немає повністю чорних речей, підійдуть інші темні та приглушені відтінки: темно-сірий, глибокий синій, бордовий або темно-коричневий. Уникайте яскравих принтів, паєток та кислотних кольорів.

: Традиційним є чорний колір. Якщо у вас немає повністю чорних речей, підійдуть інші темні та приглушені відтінки: темно-сірий, глибокий синій, бордовий або темно-коричневий. Уникайте яскравих принтів, паєток та кислотних кольорів. Фасон : Одяг має бути закритим. Чоловікам варто обрати класичні штани та сорочку (або костюм), жінкам — сукню чи спідницю нижче коліна, або ж брючний костюм. Глибокі декольте, короткі шорти чи прозорі тканини абсолютно неприпустимі.

: Одяг має бути закритим. Чоловікам варто обрати класичні штани та сорочку (або костюм), жінкам — сукню чи спідницю нижче коліна, або ж брючний костюм. Глибокі декольте, короткі шорти чи прозорі тканини абсолютно неприпустимі. Взуття та аксесуари: Обирайте зручне закрите взуття темного кольору, адже доведеться багато стояти або йти під час процесії. Жінкам, які планують відвідати храм для відспівування, обов'язково потрібно взяти хустку на голову. Повністю відмовтеся від масивних чи яскравих прикрас.

Секрети тактовного спілкування: що говорити та як висловити співчуття

Підібрати правильні слова в хвилину горя дуже важко, проте правильні фрази допоможуть родині відчути вашу підтримку, а неправильні — лише погіршать їхній стан.

Що варто сказати : Краще говорити просто, щиро і коротко. Підійдуть фрази: "Прийміть мої щирі співчуття", "Співчуваю вашій втраті", "Він/вона був(ла) прекрасною людиною, ми сумуємо разом із вами" . Якщо ви хочете допомогти фінансово чи організаційно, скажіть: "Я готовий допомогти з логістикою / поминальним обідом, розраховуйте на мене" .

: Краще говорити просто, щиро і коротко. Підійдуть фрази: . Якщо ви хочете допомогти фінансово чи організаційно, скажіть: . Чого говорити категорично не можна : Уникайте штампів, які знецінюють горе. Забудьте фрази: "Час лікує", "На все воля Божа", "Тримайся, ти маєш бути сильною", "Він/вона відмучився(лася)" . Також не варто розпитувати рідних про деталі хвороби чи обставини смерті — це змушує їх знову переживати травму.

: Уникайте штампів, які знецінюють горе. Забудьте фрази: . Також не варто розпитувати рідних про деталі хвороби чи обставини смерті — це змушує їх знову переживати травму. Мова тіла: Якщо ви близькі з родиною, доречними будуть легкі обійми або міцне рукостискання. Якщо ви знали покійного лише по роботі, достатньо просто схилити голову на знак поваги.

Поведінка під час процесії, відспівування та поминального обіду

Церемонія прощання вимагає дотримання внутрішньої дисципліни та поваги до релігійних чи сімейних традицій родини покійного.

Гаджети на мінімум : Перед початком церемонії переведіть телефон у повністю беззвучний режим (а краще вимкніть вібрацію). Приймати дзвінки під час прощання чи відспівування — верх неповаги. Якщо дзвінок критично важливий, тихо вийдіть за межі процесії чи храму.

: Перед початком церемонії переведіть телефон у повністю беззвучний режим (а краще вимкніть вібрацію). Приймати дзвінки під час прощання чи відспівування — верх неповаги. Якщо дзвінок критично важливий, тихо вийдіть за межі процесії чи храму. Під час прощання : Коли настає час останнього цілування або прощання біля труни, підходьте спокійно, без штовханини. Якщо ви не релігійні або належите до іншої конфесії, ви не зобов'язані хреститися чи цілувати ікони — просто постійте хвилину в тиші поруч із труною, схиливши голову.

: Коли настає час останнього цілування або прощання біля труни, підходьте спокійно, без штовханини. Якщо ви не релігійні або належите до іншої конфесії, ви не зобов'язані хреститися чи цілувати ікони — просто постійте хвилину в тиші поруч із труною, схиливши голову. На цвинтарі : Під час опускання труни в могилу зазвичай прийнято кидати жменю землі. Кидайте її спокійно, без зайвих емоційних вигуків. Не наступайте на сусідні могили та не заважайте працювати робітникам цвинтаря.

: Під час опускання труни в могилу зазвичай прийнято кидати жменю землі. Кидайте її спокійно, без зайвих емоційних вигуків. Не наступайте на сусідні могили та не заважайте працювати робітникам цвинтаря. На поминальному обіді: Пам'ятайте, що це не застілля для розваг. Тут згадують добрі вчинки покійного. Уникайте гучного сміху, не затівайте суперечок і не зловживайте алкоголем, навіть якщо його активно пропонують. Йдіть з обіду вчасно, не засиджуйтеся занадто довго, щоб не втомлювати знесилених горем господарів.

Головне правило на будь-якому похороні — керуватися чуйністю. Співпереживання, тиша і готовність підставити плече є найкращим проявом вихованості та поваги до пам'яті людини, яка пішла з життя.

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