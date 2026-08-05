Чего категорически нельзя делать в церкви: запомните сами и передайте близким

Храм – это место молитвы, покоя и духовного уединения. Для многих людей, особенно тех, кто переступает порог церкви впервые или заходит туда редко, правила поведения могут казаться сложными или непонятными.

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Есть вещи, которые считаются недопустимыми с точки зрения церковного этикета и христианских традиций. Чтобы чувствовать себя уверенно и не нарушать покой других верующих, следует знать о главных запретах.

1. Нарушение тишины и разговора

Главное предназначение храма – это общение человека с Богом. Поэтому всякий шум разрушает молитвенную атмосферу.

Громкие разговоры и смех: В церкви говорят только при необходимости и исключительно шепотом. Смех, возгласы или громкие приветствия знакомых считаются проявлением неуважения.

В церкви говорят только при необходимости и исключительно шепотом. Смех, возгласы или громкие приветствия знакомых считаются проявлением неуважения. Включенный мобильный телефон: Перед входом в храм обязательно нужно выключить звук на телефоне или перевести его в режим "полета". Звонок во время службы отвлекает и священника, и прихожан.

Перед входом в храм обязательно нужно выключить звук на телефоне или перевести его в режим "полета". Звонок во время службы отвлекает и священника, и прихожан. Телефонные разговоры: Если вам нужно срочно ответить на звонок, тихо выйдите на улицу (за пределы храма).

2. Неуважение к богослужению и святыням

Во время службы существуют четкие правила передвижения и жесты, которые нельзя игнорировать.

Хождение во время важных моментов службы: Нельзя ходить по храму, ставить свечи или разговаривать, когда читается Евангелие, выносится Святая Чаша или во время херувимской песни. В эти минуты нужно стоять неподвижно и молиться.

Нельзя ходить по храму, ставить свечи или разговаривать, когда читается Евангелие, выносится Святая Чаша или во время херувимской песни. В эти минуты нужно стоять неподвижно и молиться. Поворачиваться спиной к алтарю: Алтарь – это самое святое место в храме. Выходя из церкви или переходя с места на место, нельзя поворачиваться к нему спиной. Отходить назад следует лицом к алтарю.

Алтарь – это самое святое место в храме. Выходя из церкви или переходя с места на место, нельзя поворачиваться к нему спиной. Отходить назад следует лицом к алтарю. Заходить за иконостас: Пространство за иконостасом (алтарная часть) закрыто для обычных прихожан. Входить туда без благословения священника категорически запрещено.

Пространство за иконостасом (алтарная часть) закрыто для обычных прихожан. Входить туда без благословения священника категорически запрещено. Целовать иконы в лицо: Прилагаясь к иконам или мощям, по традиции не принято целовать лик (лицо) святого. Обычно целуют руки, ноги или край одежды, изображенной на иконе.

3. Недопустимое поведение и запрещенные предметы

Храм имеет свои требования к внутреннему положению и вещам, которые вы приносите с собой.

Употребление пищи и алкоголя: В храме нельзя есть (даже жевать жвачку) и пить воду, кроме случаев, когда это предусмотрено таинством (например, святая вода после причастия). Лицам в состоянии алкогольного опьянения вход строго запрещен.

В храме нельзя есть (даже жевать жвачку) и пить воду, кроме случаев, когда это предусмотрено таинством (например, святая вода после причастия). Лицам в состоянии алкогольного опьянения вход строго запрещен. Животные в храме: Заходить в церковь с домашними питомцами (собаками, котами и т.п.) нельзя.

Заходить в церковь с домашними питомцами (собаками, котами и т.п.) нельзя. Сидеть без уважительной причины: Традиционно в православных храмах службу слушают стоя. Садиться на скамейки разрешено только старикам, беременным женщинам, детям или тем, кто плохо чувствует себя из-за болезни.

Традиционно в православных храмах службу слушают стоя. Садиться на скамейки разрешено только старикам, беременным женщинам, детям или тем, кто плохо чувствует себя из-за болезни. Фото- и видеосъемка без разрешения: Снимать внутри храма, особенно во время таинств или службы, без предварительного согласования с настоятелем или старостой церкви не разрешается.

4. Конфликты, замечания и осуждение

Церковь – место для очищения души, а не для выяснения отношений.

Наставления и замечания другим: Даже если вы заметили, что кто-то одет "не так" или неправильно держит свечу, категорически запрещено делать грубые замечания, шикать или вычитывать человека. Делать замечания – это право священнослужителей. Осуждение других в стенах храма есть большой грех.

Даже если вы заметили, что кто-то одет "не так" или неправильно держит свечу, категорически запрещено делать грубые замечания, шикать или вычитывать человека. Делать замечания – это право священнослужителей. Осуждение других в стенах храма есть большой грех. Споры за место или очередь: Толкаться у икон, спорить за очередь к исповеди или причастию – недопустимо. Следует проявлять терпение и уступать другим.

5. Ошибки в одежде и внешнем виде

Одежда должна быть скромной и не отвлекать других от молитвы.

Мужчинам в головном уборе: Мужчины обязаны снимать любой головной убор (шапку, кепку, шляпу) еще перед порогом храма.

Мужчины обязаны снимать любой головной убор (шапку, кепку, шляпу) еще перед порогом храма. Женщинам в откровенных одеждах: Не стоит заходить в церковь в слишком коротких юбках, шортах, глубоком декольте или одежде с открытыми плечами. По традиции женщины также покрывают голову платком, хотя сегодня во многих современных приходах к отсутствию платка относятся более лояльно.

Не стоит заходить в церковь в слишком коротких юбках, шортах, глубоком декольте или одежде с открытыми плечами. По традиции женщины также покрывают голову платком, хотя сегодня во многих современных приходах к отсутствию платка относятся более лояльно. Яркий макияж (особенно помада): Если на губах помада, категорически запрещено прикладываться к иконам, кресту или причащаться, поскольку косметика оставляет следы на святынях.

Главное правило: Если вы случайно сделали что-то не так (перепутали сторону, не там поставили свечу), не паникуйте. Бог смотрит на сердце человека, а не на его ошибки. Главное — заходить в храм с миром в душе, уважением к святому месту и дружелюбием к людям вокруг.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нельзя делать во время похоронной процессии.