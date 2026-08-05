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Чего категорически нельзя делать в церкви: запомните сами и передайте близким

Как вести себя в церкви, чтобы не опозориться

5 августа 2026, 16:26
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Автор:
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Недилько Ксения

Храм – это место молитвы, покоя и духовного уединения. Для многих людей, особенно тех, кто переступает порог церкви впервые или заходит туда редко, правила поведения могут казаться сложными или непонятными.

Чего категорически нельзя делать в церкви: запомните сами и передайте близким

Иллюстративное фото

Есть вещи, которые считаются недопустимыми с точки зрения церковного этикета и христианских традиций. Чтобы чувствовать себя уверенно и не нарушать покой других верующих, следует знать о главных запретах.

1. Нарушение тишины и разговора

Главное предназначение храма – это общение человека с Богом. Поэтому всякий шум разрушает молитвенную атмосферу.

  • Громкие разговоры и смех: В церкви говорят только при необходимости и исключительно шепотом. Смех, возгласы или громкие приветствия знакомых считаются проявлением неуважения.
  • Включенный мобильный телефон: Перед входом в храм обязательно нужно выключить звук на телефоне или перевести его в режим "полета". Звонок во время службы отвлекает и священника, и прихожан.
  • Телефонные разговоры: Если вам нужно срочно ответить на звонок, тихо выйдите на улицу (за пределы храма).

2. Неуважение к богослужению и святыням

Во время службы существуют четкие правила передвижения и жесты, которые нельзя игнорировать.

  • Хождение во время важных моментов службы: Нельзя ходить по храму, ставить свечи или разговаривать, когда читается Евангелие, выносится Святая Чаша или во время херувимской песни. В эти минуты нужно стоять неподвижно и молиться.
  • Поворачиваться спиной к алтарю: Алтарь – это самое святое место в храме. Выходя из церкви или переходя с места на место, нельзя поворачиваться к нему спиной. Отходить назад следует лицом к алтарю.
  • Заходить за иконостас: Пространство за иконостасом (алтарная часть) закрыто для обычных прихожан. Входить туда без благословения священника категорически запрещено.
  • Целовать иконы в лицо: Прилагаясь к иконам или мощям, по традиции не принято целовать лик (лицо) святого. Обычно целуют руки, ноги или край одежды, изображенной на иконе.

3. Недопустимое поведение и запрещенные предметы

Храм имеет свои требования к внутреннему положению и вещам, которые вы приносите с собой.

  • Употребление пищи и алкоголя: В храме нельзя есть (даже жевать жвачку) и пить воду, кроме случаев, когда это предусмотрено таинством (например, святая вода после причастия). Лицам в состоянии алкогольного опьянения вход строго запрещен.
  • Животные в храме: Заходить в церковь с домашними питомцами (собаками, котами и т.п.) нельзя.
  • Сидеть без уважительной причины: Традиционно в православных храмах службу слушают стоя. Садиться на скамейки разрешено только старикам, беременным женщинам, детям или тем, кто плохо чувствует себя из-за болезни.
  • Фото- и видеосъемка без разрешения: Снимать внутри храма, особенно во время таинств или службы, без предварительного согласования с настоятелем или старостой церкви не разрешается.

4. Конфликты, замечания и осуждение

Церковь – место для очищения души, а не для выяснения отношений.

  • Наставления и замечания другим: Даже если вы заметили, что кто-то одет "не так" или неправильно держит свечу, категорически запрещено делать грубые замечания, шикать или вычитывать человека. Делать замечания – это право священнослужителей. Осуждение других в стенах храма есть большой грех.
  • Споры за место или очередь: Толкаться у икон, спорить за очередь к исповеди или причастию – недопустимо. Следует проявлять терпение и уступать другим.

5. Ошибки в одежде и внешнем виде

Одежда должна быть скромной и не отвлекать других от молитвы.

  • Мужчинам в головном уборе: Мужчины обязаны снимать любой головной убор (шапку, кепку, шляпу) еще перед порогом храма.
  • Женщинам в откровенных одеждах: Не стоит заходить в церковь в слишком коротких юбках, шортах, глубоком декольте или одежде с открытыми плечами. По традиции женщины также покрывают голову платком, хотя сегодня во многих современных приходах к отсутствию платка относятся более лояльно.
  • Яркий макияж (особенно помада): Если на губах помада, категорически запрещено прикладываться к иконам, кресту или причащаться, поскольку косметика оставляет следы на святынях.

Главное правило: Если вы случайно сделали что-то не так (перепутали сторону, не там поставили свечу), не паникуйте. Бог смотрит на сердце человека, а не на его ошибки. Главное — заходить в храм с миром в душе, уважением к святому месту и дружелюбием к людям вокруг.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нельзя делать во время похоронной процессии.



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