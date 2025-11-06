Чого чекати від зими 2025 – 2026: прогноз синоптиків здивує кожного українця

Цієї зими українцям варто готуватися до мінливої погоди з регулярними опадами, мокрим снігом та ожеледицею. Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, Віра Балабух.

Фото: з відкритих джерел

Метеорологиня наголосила, що зима 2025–2026 року в Україні обіцяє бути помірно теплою, що загалом є сприятливим фактором для озимих культур. За таких умов рослини легше перезимовують, менше піддаються ризику вимерзання і зберігають свою життєздатність протягом холодного періоду. Проте експертка звертає увагу на те, що аномально високі температури в зимовий сезон можуть мати зворотний ефект. Вони здатні стимулювати передчасний ріст озимих культур, що робить їх більш вразливими перед настанням морозів і знижує стійкість до несприятливих погодних умов.

Відсутність снігового покриву, за словами Балабух, становить загрозу лише у випадку сильних морозів. Без захисного шару снігу, який допомагає підтримувати стабільну температуру ґрунту, ризикують постраждати не лише озимі культури, але й теплолюбні рослини, що значно ускладнює роботу аграріїв і впливає на врожайність.

Прогноз погоди на зиму 2025–2026 року, за її словами, відрізняється нижчою точністю порівняно з попередніми роками. Це пов’язано з впливом кількох складних кліматичних процесів, зокрема феномену Ла-Ніньо та квазідворічного коливання стратосферних вітрів. Ці явища здатні змінювати погодні умови, викликаючи несподівані коливання температури, а також впливати на формування опадів і снігового покриву.

Балабух зазначила, що через такі фактори прогноз постійно уточнюватиметься, і українцям слід бути готовими до можливих погодних сюрпризів. Тож помірна температура може бути корисною для сільського господарства, але водночас вона вимагає уважного спостереження та своєчасного реагування на зміну кліматичних умов.

