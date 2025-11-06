logo_ukra

BTC/USD

102493

ETH/USD

3351.43

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Чого чекати від зими 2025 – 2026: прогноз синоптиків здивує кожного українця
commentss НОВИНИ Всі новини

Чого чекати від зими 2025 – 2026: прогноз синоптиків здивує кожного українця

Метеорологи попереджають, що зима 2025–2026 в Україні обіцяє бути мінливою та складною: часті циклонні вливи, снігові налипання та коливання температури можуть створити непрості погодні умови по всій країні.

6 листопада 2025, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Цієї зими українцям варто готуватися до мінливої погоди з регулярними опадами, мокрим снігом та ожеледицею. Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, Віра Балабух.

Чого чекати від зими 2025 – 2026: прогноз синоптиків здивує кожного українця

Фото: з відкритих джерел

Метеорологиня наголосила, що зима 2025–2026 року в Україні обіцяє бути помірно теплою, що загалом є сприятливим фактором для озимих культур. За таких умов рослини легше перезимовують, менше піддаються ризику вимерзання і зберігають свою життєздатність протягом холодного періоду. Проте експертка звертає увагу на те, що аномально високі температури в зимовий сезон можуть мати зворотний ефект. Вони здатні стимулювати передчасний ріст озимих культур, що робить їх більш вразливими перед настанням морозів і знижує стійкість до несприятливих погодних умов.

Відсутність снігового покриву, за словами Балабух, становить загрозу лише у випадку сильних морозів. Без захисного шару снігу, який допомагає підтримувати стабільну температуру ґрунту, ризикують постраждати не лише озимі культури, але й теплолюбні рослини, що значно ускладнює роботу аграріїв і впливає на врожайність.

Прогноз погоди на зиму 2025–2026 року, за її словами, відрізняється нижчою точністю порівняно з попередніми роками. Це пов’язано з впливом кількох складних кліматичних процесів, зокрема феномену Ла-Ніньо та квазідворічного коливання стратосферних вітрів. Ці явища здатні змінювати погодні умови, викликаючи несподівані коливання температури, а також впливати на формування опадів і снігового покриву.

Балабух зазначила, що через такі фактори прогноз постійно уточнюватиметься, і українцям слід бути готовими до можливих погодних сюрпризів. Тож помірна температура може бути корисною для сільського господарства, але водночас вона вимагає уважного спостереження та своєчасного реагування на зміну кліматичних умов.

Як вже писали "Коментарі", останні тижні стали справжнім випробуванням для мешканців Чернігівщини. Російська армія активно обстрілює регіон, намагаючись ускладнити життя людей напередодні зими. Місцеві жителі живуть у постійній небезпеці, часто без світла, і найбільше їх хвилює питання — як пережити холодний сезон.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини