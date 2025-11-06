Людям доводиться виживати: стало відомо про страшне пекло на Чернігівщині

Останні тижні стали справжнім випробуванням для мешканців Чернігівщини. Російська армія активно обстрілює регіон, намагаючись ускладнити життя людей напередодні зими. Місцеві жителі живуть у постійній небезпеці, часто без світла, і найбільше їх хвилює питання — як пережити холодний сезон.

Фото: з відкритих джерел

Найбільше страждають прикордонні громади, зокрема Семенівка та Новгород-Сіверський. Ударів зазнають також Чернігів, Бахмач і Ніжин. Після 20 жовтня ситуація погіршилася: через обстріли енергетичних об’єктів значна частина області залишилась без електрики. У деяких районах світла не було по кілька діб.

Місцеві кажуть, що нинішня ситуація боляче нагадує події весни 2022 року. Знову доводиться ховатися від обстрілів, а діти проводять дні в підвальних укриттях замість дитсадків.

"Це якесь кошмарне дежавю. Тільки тепер маємо більше розуміння, що відбувається навколо. Ми наче більш підготовлені до цих жахіть", — розповіла жителька Чернігова Олена в коментарі Радіо Свобода.

Жителі міста також скаржаться на зростання кількості ударних безпілотників “шахедів”.

"Раніше вони якось над самим містом мало літали, — каже чернігівець Олександр. — Усе транзитом на Київ чи на захід. А тепер їх просто тьма! Десятки дронів літають по колу з різних боків".

Для мешканців багатоповерхівок питання опалення стоїть особливо гостро — у квартирах не встановиш ані буржуйку, ані генератор.

"Не знаєш, що далі робити, як зиму зимувати. Молодь, може, виїде кудись на захід, а нам, старим, куди подітись? Якщо опалення не буде — як вижити?" — бідкається пенсіонерка Віра з Чернігова.

У Ніжині люди вже розмірковують, як знайти житло з можливістю опалення дровами.

"Приватних будинків у місті багато. Може, будемо гуртом якось виживати. Якби в мене був приватний дім, я б обов’язково комусь допомогла. Життя не зупиняється", — говорить мешканка п’ятиповерхівки.

Попри постійні атаки, міста продовжують жити. У прикордонній Семенівці працюють лікарня, магазини, аптеки та держустанови. Продукти підвозять регулярно, хоча більшість населення становлять пенсіонери.

"Умови для життя є, але страшно. Складається враження, що росіяни просто хочуть, аби люди залишили свої домівки", — ділиться мешканка Семенівки.

Як вже писали "Коментарі", без потужної оборонної промисловості неможливо забезпечити надійну оборону, тому НАТО активно збільшує виробничі потужності підприємств ВПК і розширює їхню кількість. Особлива увага приділяється виготовленню боєприпасів — тепер Альянс випереджає Російську Федерацію за темпами виробництва, хоча донедавна ситуація була протилежною.