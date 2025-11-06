Чего ждать от зимы 2025 – 2026: прогноз синоптиков удивит каждого украинца

Этой зимой украинцам стоит готовиться к переменной погоде с регулярными осадками, мокрым снегом и гололедицей. Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Фото: из открытых источников

Метеорологиня отметила, что зима 2025-2026 года в Украине обещает быть умеренно теплой, что в целом является благоприятным фактором для озимых культур. В таких условиях растения легче перезимовывают, меньше подвергаются риску вымерзания и сохраняют свою жизнеспособность в течение холодного периода. Однако эксперт обращает внимание на то, что аномально высокие температуры в зимний сезон могут иметь обратный эффект. Они способны стимулировать преждевременный рост озимых культур, что делает их более уязвимыми перед наступлением морозов и снижает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Отсутствие снежного покрова, по словам Балабуха, представляет угрозу только в случае сильных морозов. Без защитного слоя снега, помогающего поддерживать стабильную температуру почвы, рискуют пострадать не только озимые культуры, но и теплолюбивые растения, что значительно усложняет работу аграриев и влияет на урожайность.

Прогноз погоды на зиму 2025-2026 года, по ее словам, отличается более низкой точностью по сравнению с предыдущими годами. Это связано с влиянием нескольких сложных климатических процессов, в частности феномена Ла-Ниньо и квазидвухлетнего колебания стратосферных ветров. Эти явления способны изменять погодные условия, вызывая неожиданные колебания температуры, а также оказывать влияние на формирование осадков и снежного покрова.

Балабух отметила, что из-за таких факторов прогноз будет постоянно уточняться, и украинцам следует быть готовыми к возможным погодным сюрпризам. Поэтому умеренная температура может быть полезна сельскому хозяйству, но в то же время она требует внимательного наблюдения и своевременного реагирования на изменение климатических условий.

