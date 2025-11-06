logo

BTC/USD

102493

ETH/USD

3351.43

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.34

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Чего ждать от зимы 2025 – 2026: прогноз синоптиков удивит каждого украинца
commentss НОВОСТИ Все новости

Чего ждать от зимы 2025 – 2026: прогноз синоптиков удивит каждого украинца

Метеорологи предупреждают, что зима 2025-2026 в Украине обещает быть изменчивой и сложной: частые циклонные вливы, снежные налипания и колебания температуры могут создать непростые погодные условия по всей стране.

6 ноября 2025, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Этой зимой украинцам стоит готовиться к переменной погоде с регулярными осадками, мокрым снегом и гололедицей. Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Чего ждать от зимы 2025 – 2026: прогноз синоптиков удивит каждого украинца

Фото: из открытых источников

Метеорологиня отметила, что зима 2025-2026 года в Украине обещает быть умеренно теплой, что в целом является благоприятным фактором для озимых культур. В таких условиях растения легче перезимовывают, меньше подвергаются риску вымерзания и сохраняют свою жизнеспособность в течение холодного периода. Однако эксперт обращает внимание на то, что аномально высокие температуры в зимний сезон могут иметь обратный эффект. Они способны стимулировать преждевременный рост озимых культур, что делает их более уязвимыми перед наступлением морозов и снижает устойчивость к неблагоприятным погодным условиям.

Отсутствие снежного покрова, по словам Балабуха, представляет угрозу только в случае сильных морозов. Без защитного слоя снега, помогающего поддерживать стабильную температуру почвы, рискуют пострадать не только озимые культуры, но и теплолюбивые растения, что значительно усложняет работу аграриев и влияет на урожайность.

Прогноз погоды на зиму 2025-2026 года, по ее словам, отличается более низкой точностью по сравнению с предыдущими годами. Это связано с влиянием нескольких сложных климатических процессов, в частности феномена Ла-Ниньо и квазидвухлетнего колебания стратосферных ветров. Эти явления способны изменять погодные условия, вызывая неожиданные колебания температуры, а также оказывать влияние на формирование осадков и снежного покрова.

Балабух отметила, что из-за таких факторов прогноз будет постоянно уточняться, и украинцам следует быть готовыми к возможным погодным сюрпризам. Поэтому умеренная температура может быть полезна сельскому хозяйству, но в то же время она требует внимательного наблюдения и своевременного реагирования на изменение климатических условий.

Как уже писали "Комментарии", последние недели стали настоящим испытанием для жителей Черниговщины. Российская армия активно обстреливает регион, пытаясь усложнить жизнь людей накануне зимы. Местные жители живут в постоянной опасности, часто без света, и больше всего их волнует вопрос – как пережить холодный сезон.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости