Членство України у НАТО: стало відомо про вкрай несподівану тенденцію

Наразі кількість країн-членів НАТО, які виступають проти вступу України до Альянсу, є найменшою за всю історію відносин України з Північноатлантичним альянсом. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

Фото: з відкритих джерел

Вона зазначила, що хоча повний консенсус серед членів НАТО щодо запрошення України до Альянсу поки не досягнуто, спостерігається позитивна динаміка. "Якщо подивитися на історію співпраці України з НАТО, нині лише невелика кількість держав Альянсу виступає проти того, щоб Україна у майбутньому стала повноправним членом", – пояснила посол.

Гетьманчук підкреслила, що традиційно в Альянсі завжди існувала група країн, які скептично ставилися до членства України, проте її кількість поступово скорочується. "Важливим сигналом стала зміна позицій деяких ключових країн, таких як Франція та Німеччина", – додала вона.

За словами Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, наразі серед противників вступу України залишаються лише окремі держави, зокрема США, Угорщина, Словаччина та кілька інших, проте ведеться активна робота над гарантіями безпеки для України, які мають запобігти повторним агресивним діям з боку Росії.

Водночас серед українців поступово знижується довіра до НАТО як найефективнішого гаранта безпеки. Такий песимізм підкріплюють окремі сигнали від міжнародних партнерів, передусім від США. Водночас Курт Волкер, колишній постійний представник США при НАТО та представник Держдепартаменту з питань України у 2017–2019 роках, наголошує, що найнадійнішою гарантією безпеки для України є саме членство у Північноатлантичному альянсі.

Як вже писали "Коментарі", протягом доби 22 січня Кривий Ріг зазнав масованої атаки з боку Росії: по місту випустили понад 70 ударних дронів та балістичну ракету. Станом на ранок 23 січня без електропостачання залишаються більш ніж 3100 споживачів, також було знеструмлено кілька шахт. Внаслідок обстрілів є постраждалі. Про це повідомив у Telegram голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.