Членство Украины в НАТО: стало известно о крайне неожиданной тенденции
commentss НОВОСТИ Все новости

Членство Украины в НАТО: стало известно о крайне неожиданной тенденции

Число стран НАТО, противодействующих вступлению Украины, уменьшается, при этом Франция и Германия пересмотрели свою позицию.

23 января 2026, 10:00
Автор:
avatar

Клименко Елена

Сейчас количество стран-членов НАТО, выступающих против вступления Украины в Альянс, является наименьшим за всю историю отношений Украины с Североатлантическим альянсом. Об этом в интервью РБК-Украина сообщила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

Членство Украины в НАТО: стало известно о крайне неожиданной тенденции

Фото: из открытых источников

Она отметила, что хотя полный консенсус среди членов НАТО по приглашению Украины в Альянс пока не достигнут, наблюдается положительная динамика. "Если посмотреть на историю сотрудничества Украины с НАТО, сейчас лишь небольшое количество государств Альянса выступает против того, чтобы Украина в будущем стала полноправным членом", – объяснила посол.

Гетманчук подчеркнула, что традиционно в Альянсе всегда была группа стран, которые скептически относились к членству Украины, однако ее количество постепенно сокращается. "Важным сигналом стало изменение позиций некоторых ключевых стран, таких как Франция и Германия", – добавила она.

По словам Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в настоящее время среди противников вступления Украины остаются лишь отдельные государства, в том числе США, Венгрия, Словакия и несколько других, однако ведется активная работа над гарантиями безопасности для Украины, которые должны предотвратить повторные агрессивные действия со стороны России.

В то же время, среди украинцев постепенно снижается доверие к НАТО как наиболее эффективного гаранта безопасности. Такой пессимизм подкрепляют отдельные сигналы от международных партнеров, прежде всего США. В то же время Курт Волкер, бывший постоянный представитель США при НАТО и представитель Госдепартамента по вопросам Украины в 2017–2019 годах, отмечает, что наиболее надежной гарантией безопасности для Украины является членство в Североатлантическом альянсе.

Как уже писали "Комментарии", в течение суток 22 января Кривой Рог подвергся массированной атаке со стороны России: по городу выпустили более 70 ударных дронов и баллистическую ракету. По состоянию на утро 23 января без электроснабжения остаются более 3100 потребителей, также были обесточены несколько шахт. В результате обстрелов есть пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.



