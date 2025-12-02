Чим завершаться переговори Путіна та Віткоффа щодо мирного плану: у США озвучили прогноз

Російський диктатор Володимир Путін відмовиться приймати умови мирного плану щодо України під час зустрічі зі спецпредставником США Стівом Уіткоффом. Як передає портал "Коментарі", такого висновку дійшли американські аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Путін та Віткофф. Фото: з відкритих джерел

За даними ISW, 1 грудня у Флориді продовжилися переговори між Віткоффом та секретарем РНБО України Рустемом Умеровим. Водночас, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що російський президент проведе зустріч з американським представником 2 грудня в Москві. Планується опублікувати відеозапис початку переговорів, проте, як зазначають аналітики, Кремль навмисно не уточнює, чи буде подано інформацію про їхні підсумки.

Експерти вважають, що така закритість може бути спробою приховати ймовірну відмову Москви від запропонованого Вашингтоном та Києвом мирного плану.

В ISW нагадують, що російські чиновники та військові блогери з середини листопада 2025 року послідовно відкидають 28-пунктний проект угоди та її оновлені версії, воліючи посилатися на нібито існуючі "таємні домовленості", досягнуті під час зустрічі Путіна та Дональда Трампа5.

Аналітики наголошують, що Кремль використовує невизначеність навколо саміту на Алясці, щоб створювати видимість того, що саме Україна заважає прогресу, тоді як Росія продовжує наполягати на своїх початкових вимогах. За оцінкою ISW, Москва може застосувати аналогічну тактику і під час майбутніх переговорів 2 грудня, намагаючись обмежити доступ до інформації про перебіг діалогу.

В Інституті вважають, що Кремль прагне уникнути відповідальності за можливий зрив мирного процесу, особливо, якщо Україна погодиться на компромісні умови. Раніше Росія вже відкидала пропозиції про перемир'я, схвалені Києвом і підтримані США, зазначають аналітики.

