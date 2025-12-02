Чем завершатся переговоры Путина и Уиткоффа по мирному плану: в США озвучили прогноз

Российский диктатор Владимир Путин откажется принимать условия мирного плана по Украине во время встречи со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом. Как передает портал "Комментарии", к такому выводу пришли американские аналитики Института изучения войны (ISW).

Путин и Уиткофф. Фото: из открытых источников

По данным ISW, 1 декабря во Флориде продолжились переговоры между Уиткоффом и секретарём СНБО Украины Рустемом Умеровым. В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент проведёт встречу с американским представителем 2 декабря в Москве. Планируется опубликовать видеозапись начала переговоров, однако, как отмечают аналитики, Кремль намеренно не уточняет, будет ли представлена информация об их итогах.

Эксперты считают, что такая закрытость может быть попыткой скрыть вероятный отказ Москвы от предложенного Вашингтоном и Киевом мирного плана.

В ISW напоминают, что российские чиновники и военные блогеры с середины ноября 2025 года последовательно отвергают 28-пунктный проект соглашения и его обновлённые версии, предпочитая ссылаться на якобы существующие "секретные договорённости", достигнутые во время встречи Путина и Дональда Трампа 5 августа.

Аналитики подчёркивают, что Кремль использует неопределённость вокруг саммита на Аляске, чтобы создавать видимость того, что именно Украина мешает прогрессу, тогда как Россия продолжает настаивать на своих первоначальных требованиях. По оценке ISW, Москва может применить аналогичную тактику и во время предстоящих переговоров 2 декабря, стараясь ограничить доступ к информации о ходе диалога.

В Институте считают, что Кремль стремится избежать ответственности за возможный срыв мирного процесса, особенно если Украина согласится на компромиссные условия. Ранее Россия уже отвергала предложения о перемирии, которые были одобрены Киевом и поддержаны США, отмечают аналитики.

