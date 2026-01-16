Чим насправді повинні займатися ТЦК: і це не мобілізація

Офіс військового омбудсмана наголосив, що військовослужбовці не мають виконувати функції безпосередньої мобілізації та доставлення громадян до територіальних центрів комплектування. Про це заявили у контексті вбивства військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка у Львові та на тлі запитань щодо загальної ескалації конфліктів між представниками ТЦК і цивільними.

В чому полягає робота ТЦК

В Офісі нагадали, що відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" організація безпосередньої реалізації заходів мобілізації на відповідній території, а також сприяння їх виконанню, покладається на місцеві органи виконавчої влади.

У заяві підкреслили, що позиція Офісу військового омбудсмана залишається незмінною. Військовослужбовці не повинні брати участь у фактичному проведенні мобілізаційних заходів і доставленні громадян до ТЦК.

Натомість завдання військових полягає у формуванні мобілізаційного плану, веденні військового обліку та розподілі особового складу. В Офісі наголосили, що чітке розмежування повноважень є необхідним для зменшення напруги та запобігання подальшим конфліктам.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що в ійськовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила про критичний стан, у якому опинилися працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК). За її словами, серед персоналу вже фіксувалися спроби самогубств, спричинені надмірним навантаженням, нестачею кадрів та постійним суспільним тиском.

Решетилова зазначила, що багато співробітників ТЦК працюють по пів року без вихідних і відпусток. Окрім мобілізаційних завдань, на них покладено десятки інших функцій — від ведення обліку військовозобов’язаних до роботи з діючими військовими та їхніми родинами. При цьому укомплектованість центрів, за її словами, не перевищує 40%.

