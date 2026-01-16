logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Чим насправді повинні займатися ТЦК: і це не мобілізація
commentss НОВИНИ Всі новини

Чим насправді повинні займатися ТЦК: і це не мобілізація

В Офісі військового омбудсмана заявили, що військовослужбовці не повинні безпосередньо займатися мобілізацією та доставленням громадян до ТЦК

16 січня 2026, 01:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Офіс військового омбудсмана наголосив, що військовослужбовці не мають виконувати функції безпосередньої мобілізації та доставлення громадян до територіальних центрів комплектування. Про це заявили у контексті вбивства військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка у Львові та на тлі запитань щодо загальної ескалації конфліктів між представниками ТЦК і цивільними.

Чим насправді повинні займатися ТЦК: і це не мобілізація

В чому полягає робота ТЦК

В Офісі нагадали, що відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" організація безпосередньої реалізації заходів мобілізації на відповідній території, а також сприяння їх виконанню, покладається на місцеві органи виконавчої влади.

У заяві підкреслили, що позиція Офісу військового омбудсмана залишається незмінною. Військовослужбовці не повинні брати участь у фактичному проведенні мобілізаційних заходів і доставленні громадян до ТЦК.

Натомість завдання військових полягає у формуванні мобілізаційного плану, веденні військового обліку та розподілі особового складу. В Офісі наголосили, що чітке розмежування повноважень є необхідним для зменшення напруги та запобігання подальшим конфліктам.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що військовий омбудсмен Ольга Решетилова повідомила про критичний стан, у якому опинилися працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК). За її словами, серед персоналу вже фіксувалися спроби самогубств, спричинені надмірним навантаженням, нестачею кадрів та постійним суспільним тиском.
Решетилова зазначила, що багато співробітників ТЦК працюють по пів року без вихідних і відпусток. Окрім мобілізаційних завдань, на них покладено десятки інших функцій — від ведення обліку військовозобов’язаних до роботи з діючими військовими та їхніми родинами. При цьому укомплектованість центрів, за її словами, не перевищує 40%.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://censor.net/ua/n3595710
Теги:

Новини

Всі новини