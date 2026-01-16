Чим насправді повинні займатися ТЦК: і це не мобілізація

Рубрики
Ткачова Марія
Офіс військового омбудсмана наголосив, що військовослужбовці не мають виконувати функції безпосередньої мобілізації та доставлення громадян до територіальних центрів комплектування. Про це заявили у контексті вбивства військовослужбовця ТЦК Юрія Бондаренка у Львові та на тлі запитань щодо загальної ескалації конфліктів між представниками ТЦК і цивільними.
В чому полягає робота ТЦК
В Офісі нагадали, що відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" організація безпосередньої реалізації заходів мобілізації на відповідній території, а також сприяння їх виконанню, покладається на місцеві органи виконавчої влади.
У заяві підкреслили, що позиція Офісу військового омбудсмана залишається незмінною. Військовослужбовці не повинні брати участь у фактичному проведенні мобілізаційних заходів і доставленні громадян до ТЦК.
Натомість завдання військових полягає у формуванні мобілізаційного плану, веденні військового обліку та розподілі особового складу. В Офісі наголосили, що чітке розмежування повноважень є необхідним для зменшення напруги та запобігання подальшим конфліктам.