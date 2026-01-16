Чем действительно должны заниматься ТЦК: и это не мобилизация

Офис военного омбудсмана подчеркнул, что военнослужащие не должны выполнять функции непосредственной мобилизации и доставки граждан в территориальные центры комплектования. Об этом заявили в контексте убийства военнослужащего ТЦК Юрия Бондаренко во Львове и на фоне вопросов, касающихся общей эскалации конфликтов между представителями ТЦК и гражданскими.

В чем заключается работа ТЦК

В Офисе напомнили, что в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" организация непосредственной реализации мер мобилизации на соответствующей территории, а также содействие их выполнению возлагается на местные органы исполнительной власти.

В заявлении подчеркнули, что позиция Офиса военного омбудсмана остается неизменной. Военнослужащие не должны участвовать в фактическом проведении мобилизационных мероприятий и доставлении граждан в ТЦК.

Задача же военных состоит в формировании мобилизационного плана, ведении военного учета и распределении личного состава. В Офисе подчеркнули, что четкое разграничение полномочий необходимо для уменьшения напряжения и предотвращения дальнейших конфликтов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщила о критическом состоянии, в котором оказались работники территориальных центров комплектования (ТЦК). По ее словам, среди персонала уже фиксировались попытки самоубийств, вызванные чрезмерной нагрузкой, нехваткой кадров и постоянным общественным давлением.

Решетилова отметила, что многие сотрудники ТЦК работают по полгода без выходных и отпусков. Кроме мобилизационных задач, на них возложены десятки других функций — от ведения учета военнообязанных до работы с действующими военными и их семьями. При этом укомплектованность центров, по ее словам, не превышает 40%.

