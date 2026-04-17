Чи змусять українських чоловіків повертатися додому: як розуміти заяви Мерца та Зеленського

Після резонансної спільної заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та українського президента Володимира Зеленського щодо планів по обмеженню виїзду чоловіків призовного віку з України, активізувалася тема примусового повернення чоловіків на Батьківщину. Чи спрацюють заклики до українців, які перебувають за кордоном, повертатися додому для допомоги державі? Чи зміниться ситуація, якщо влада розробить спеціальні правові механізми повернення чоловіків з-за кордону до України? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Повернення чоловіків в Україну

Держава не може якимось чином змусити чоловіків повернутися до України

Адвокат, кандидат юридичних наук, громадський діяч Сергій Войченко відразу зауважив, що на всі запитання буде негативна відповідь.

"Почати потрібно з того, що за кордоном є три категорії українців. Перша – це ті, кого війна застала за кордоном. Друга – це ті, хто встиг виїхати, поки не закрили кордон у перші дні. І третя категорія – це ті, хто через, умовно кажучи Тису, покинув територію України. Тобто ті, хто фактично, грубо кажучи, незаконно перетнув кордон України. Щодо перших, вони там були і працюють. Давайте об'єктивно, статистика, яка є – 60% українців, які знаходяться за кордоном, вже знайшли собі роботу. Чи повернуться вони після війни? Точно – ні. А під час війни – однозначно ні. Друге питання: перша категорія точно не повернеться. Друга категорія: чим ви їх зацікавите? Точно нічим. Третя категорія, яка незаконно перетнула Україну. На питання, коли вони повернуться в Україну постає питання – як вони покидали Україну. Якщо не буде якогось механізму амністії, то ці люди однозначно не повернуться", – зазначив експерт.

Він продовжує, наразі українці перебувають в Європі під тимчасовим захистом. Це спільне рішення, яке ухвалювали країни ЄС. Тобто заяви Шольца гарно звучать, але на фоні того, що особа отримала тимчасовий захист, правових механізмів позбавити її тимчасового захисту немає.

"Єдиний правовий механізм – це екстрадиція. І, як адвокат, який практикує в галузі кримінального права, я думаю, ви всі бачите, у нас дуже часто, до речі, з’являються повідомлення, що з Німеччини то одного, то іншого видають. Спілкувався з колегами з Німеччини. Там дійсно є негласна вказівка всіх українців, не важливо чоловіків чи жінок, якщо є така можливість, максимально відправляти в Україну. Є підстави, нема підстави – неважливо. Якщо зробили запит на екстрадицію, суди навіть не дивляться на це питання. Казки про демократію, свободу слова відходять на другий план. На фоні цих всіх моментів, що запропонувати чоловікам, які повертаються в Україну? Єдине, що можна їм запропонувати, точно не штурмові підрозділи", – говорить адвокат.

Сергій Войченко пояснює, можна чоловікам запропонувати гарантовані робочі місця, тобто, що вони будуть заброньовані і їх не відправлять на фронт. Це єдиний варіант, де б можна було із сотні, або і з тисячі може одного зацікавити.

"Звичайно, країни Європейського Союзу можуть скасувати так званий тимчасовий прихисток і тоді частина цих чоловіків перейде на нелегальне становище, тому що не буде правових механізмів їм надалі знаходитися за кордоном. Наразі вони законно знаходяться на території Європейського Союзу, у тому числі Німеччині. Виконують всі вимоги закону. Які правові підстави того чи іншого чоловіка відправляти назад до України? Німеччина хоче отримати в Європейському суді з прав людини сотні рішень Петренко, Сидоренко, Півненко і так далі? Очевидно, що навряд чи. І це не лише стосується Німеччини", – зазначив Сергій Войченко.

Підсумовуючи експерт зауважив, що на сьогоднішній день держава, на жаль, не може якимось чином і змусити, і зацікавити тих людей, які перебувають за кордоном, повернутися до України.

"При цьому проблема трудових ресурсів в Україні надзвичайно велика. Не лише військових, а й трудових ресурсів, тому що успішні дії військ на фронті – це економіка в тилу. Україна досить залежна від міжнародних поставок, і ми це бачимо. Розвиваючи власну економіку, ми попитаємо в певну залежність. Грубо кажучи, ми гуляємо на чужі", – констатував адвокат.

Жодна країна світу не буде видавати українських чоловіків

Голова профспілки Український незалежний фонд юристів, голова АТ "Кравець та партнери", адвокат Ростислав Кравець так прокоментував ситуацію:

"Те, що ми бачимо – це намагання владних ЗМІ маніпулювати. Німеччина неодноразово зазначала публічно, як на рівні і міністра закордонних справ, так і на рівні безпосередньо самого канцлера про те, що ніхто не буде видавати українських чоловіків, які мають відповідні захисти в країнах Європи, тим більше направляти їх для того, аби вони служили у ЗСУ. Це фактично буде порушення вимог конвенції, і жоден німецький суд не прийме відповідне рішення. Тому такі заяви, які періодично лунають, не більше, ніж певне намагання маніпулювати і на свій розсуд трактувати заяви, які були зроблені на Заході".

Ростислав Кравець пояснив, треба ще раз зрозуміти, що жодних екстрадицій українських чоловіків за кордоном жодна країна світу саме з метою наповнення Збройних сил України здійснювати не буде. Це порушення не тільки Європейської конвенції з прав людини, це порушення міжнародних конвенцій, які гарантують права людини в усьому світі.

"Тому я впевнений, що жодна країна світу цього робити не буде. Якщо мова йде про злочини, які були вчинені кимось, то звичайно така ситуація може бути щодо екстрадиції. І то, як ми бачимо, з огляду на рішення міжнародних судів Франції, Австрії, тієї ж Німеччини, Польщі, вони відмовляють Україні в екстрадиції з огляду наненалежне розслідування кримінальних проваджень, відсутність неопередженого суду, у першу чергу, це пов'язано з антикорупційними справами, і відсутністю належного утримання в СІЗО, а також небезпекою, яка загрожує цим особам у зв'язку з війною в Україні", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

Читайте також на порталі "Коментарі" — мобілізацію можуть переписати: кому хочуть віддати частину функцій ТЦК.



