Заставят ли украинских мужчин возвращаться домой: как понимать заявления Мерца и Зеленского

После резонансного совместного заявления канцлера Германии Фридриха Мерца и украинского президента Владимира Зеленского по поводу планов по ограничению выезда мужчин призывного возраста из Украины, активизировалась тема принудительного возвращения мужчин на Родину. Сработают ли призывы к находящимся за границей украинцам возвращаться домой для помощи государству? Изменится ли ситуация, если власти разработают специальные правовые механизмы возвращения мужчин из-за границы в Украину? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Возвращение мужчин в Украину

Государство не может заставить мужчин вернуться в Украину

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко сразу заметил, что на все вопросы будет отрицательный ответ.

"Начать нужно с того, что за границей есть три категории украинцев. Первая – это те, кого война застала за границей. Вторая – это те, кто успел уехать, пока не закрыли границу в первые дни. И третья категория – это те, кто через, условно говоря Тису, покинул территорию Украины. То есть те, кто фактически, грубо говоря, незаконно пересек границу Украины. Что касается первых, они там были и работают. Давайте объективно, статистика, которая есть – 60% украинцев, которые находятся за границей, уже нашли себе работу. Вернутся ли они после войны? Точно – нет. А во время войны – однозначно нет. Второй вопрос: первая категория точно не вернется. Вторая категория: чем вы их заинтересуете? Точно нечем. Третья категория, незаконно пересекшая Украину. На вопрос, когда они вернутся в Украину, возникает вопрос – как они покидали Украину. Если не будет какого-нибудь механизма амнистии, то эти люди однозначно не вернутся", – отметил эксперт.

Он продолжает, пока украинцы находятся в Европе под временной защитой. Это общее решение, принятое странами ЕС. То есть заявления Шольца хорошо звучат, но на фоне того, что лицо получило временную защиту, правовых механизмов лишить его временной защиты нет.

"Единственный правовой механизм – это экстрадиция. И как адвокат, практикующий в области уголовного права, я думаю, вы все видите, у нас очень часто, кстати, появляются сообщения, что из Германии то одного, то другого выдают. Общался с коллегами из Германии. Там действительно есть негласное указание всех украинцев, не важно мужчин или женщин, если есть такая возможность максимально отправлять в Украину. Есть основания, нет основания – неважно. Если запросили экстрадицию, суды даже не смотрят на этот вопрос. Сказки о демократии, свободе слова отходят на второй план. На фоне этих всех моментов, что предложить возвращающимся в Украину мужчинам? Единственное, что можно им предложить, точно не штурмовые подразделения", – говорит адвокат.

Сергей Войченко объясняет, можно мужчинам предложить гарантированные рабочие места, то есть они будут забронированы и их не отправят на фронт. Это единственный вариант, где бы можно было из сотни, или из тысячи может одного заинтересовать.

"Конечно, страны Европейского Союза могут отменить так называемое временное убежище и тогда часть этих мужчин перейдет на нелегальное положение, потому что не будет правовых механизмов им в дальнейшем находиться за границей. Пока они законно находятся на территории Европейского Союза, в том числе Германии. Выполняют все требования закона. Какие правовые основания того или иного мужчины отправлять обратно в Украину? Германия хочет получить в Европейском суде по правам человека сотни решений Петренко, Сидоренко, Пивненко и так далее? Очевидно, что вряд ли. И это не только касается Германии", – отметил Сергей Войченко.

Подытоживая эксперт, отметил, что на сегодняшний день государство, к сожалению, не может каким-то образом и заставить, и заинтересовать тех людей, которые находятся за границей, вернуться в Украину.

"При этом проблема трудовых ресурсов в Украине очень велика. Не только военных, но и трудовых ресурсов, потому что успешные действия войск на фронте – это экономика в тылу. Украина достаточно зависима от международных поставок, и мы видим это. Развивая собственную экономику, мы спросим определенную зависимость. Грубо говоря, мы гуляем на чужие", – констатировал адвокат.

Ни одна страна мира не будет выдавать украинских мужчин

Глава профсоюза Украинский независимый фонд юристов, председатель АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец так прокомментировал ситуацию:

"То, что мы видим – это попытка властных СМИ манипулировать. Германия неоднократно отмечала публично как на уровне и министра иностранных дел, так и на уровне непосредственно самого канцлера о том, что никто не будет выдавать украинских мужчин, имеющих соответствующие защиты в странах Европы, тем более направлять их для того, чтобы они служили в ВСУ. Это фактически будет нарушение требований конвенции, и ни один германский суд не примет соответствующего решения. Поэтому такие периодически звучащие заявления не больше, чем определенная попытка манипулировать и по своему усмотрению трактовать заявления, сделанные на Западе".

Ростислав Кравец пояснил, что нужно еще раз понять, что никаких экстрадиций украинских мужчин за рубежом ни одна страна мира именно с целью наполнения Вооруженных сил Украины осуществлять не будет. Это нарушение не только Европейской конвенции по правам человека, это нарушение международных конвенций, гарантирующих права человека во всем мире.

Поэтому я уверен, что ни одна страна мира этого делать не будет. Если речь идет о преступлениях, совершенных кем-то, то обычно такая ситуация может быть относительно экстрадиции. И то, как мы видим, учитывая решение международных судов Франции, Австрии, той же Германии, Польши, они отказывают Украине в экстрадиции в связи с ненадлежащим расследованием уголовных производств, отсутствие непредвзятого суда, в первую очередь, это связано с антикоррупционными делами, а также отсутствием надлежащего содержания, а также отсутствием надлежащего содержания, лицам в связи с войной в Украине", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Читайте на портале "Комментарии" — мобилизацию могут переписать: кому хотят отдать часть функций ТЦК.



