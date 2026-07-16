Чи запрацює “антибалістична коаліція”: яку роль відіграє Україна

США висловили готовність надавати ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot Україні та європейським країнам. Водночас Київ продовжує працювати над власною антибалістичною програмою Freyja. У той же час Україна та дев’ять європейських країн домовилися створити інтегровану “антибалістичну коаліцію”. Рішення ухвалили 13 липня в Парижі на зустрічі “коаліції охочих”. Чи може бути ефективною робота антибалістичної коаліції? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Антибалістична коаліція. Фото: з відкритих джерел

Україна виступає зі своєю пропозицією

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко говорить, що на сьогодні в України є відповідні розробки та напрацювання. У нас є розуміння, бажання й воля до того, щоб справді з’явилася свого роду унікальна антибалістична система – система протиракетної оборони, яка захищатиме насамперед Україну. Адже для нас зберігається загроза з боку Росії, яка продовжує атакувати нас балістичними ракетами й завдавати ударів саме по цивільних об’єктах.

Експерт зауважує, другий момент – це посилення Європи та безпеки європейських країн. Ми чудово розуміємо, що на сьогодні Росія повною мірою не відмовилася від агресивних намірів і навіть планів щодо початку бойових дій проти країн Європейського Союзу та НАТО. Ці плани нікуди не зникли, вони залишаються на столі у Путіна. У будь-який момент різні плани можуть бути використані й залучені.

"Тому, щоб зміцнити європейську безпеку й створити, зокрема, альтернативу ракетам до систем “Петріот”, яких бракує, Україна виступає зі своєю пропозицією. Ми розуміємо, що виробництво запускається й Україна отримає право на ліцензійне виробництво ракет для систем “Петріот”, але для того, щоб існувала альтернатива, Україна говорить: у нас є напрацювання, нумо працювати спільно, однак нам бракує певних компонентів", – зазначив Олександр Мусієнко.

Європейці нині мають дуже хороший аргумент у спілкуванні з американськими союзниками

Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко зазначив в інтерв’ю "24 Каналу", що попри те, що Україна зможе виготовляти за американською ліцензією ракети для Patriot, їй потрібно зосередитися на важливіших питаннях.

"Якщо Європа дійсно буде здатна виробляти ракети-перехоплювачі PAC-3 для власних потреб, тоді ми зможемо отримувати більше зброї, зокрема цих ракет-перехоплювачів зі складів у Сполучених Штатах Америки", – акцентував Жовтенко.

За його словами, цей процес інтеграції є взаємним, так само як і процес задоволення оборонних потреб між європейськими союзниками і США в межах НАТО. Вашингтон, надаючи Україні та європейським державам ліцензії на виробництво американської зброї, не лише розвантажує власний ВПК, а й збільшує сукупне виробництво тих чи інших видів американських озброєнь. Наприклад, якщо американська зброя, яка вироблена в Європі, буде потрібна США, то абсолютно реальні зворотні поставки. Тобто, якщо Європа накопичить на власних складах більше американської зброї, яка буде у певний момент потрібна Сполученим Штатам, то європейські країни, як зауважив експерт з безпеки, будуть готові нею поділитися.

"Наразі ж ситуація зворотна. Європейці нині мають дуже хороший аргумент у спілкуванні з американськими союзниками. Вони можуть говорити, що у середньостроковій перспективі зможуть виробляти американську зброю і для себе, і потенційно для США. Але зараз склалася така ситуація, що ця зброя більше потрібна в Європі, і вона не може поки що її виробити", – пояснив Тарас Жовтенко.

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