Заработает ли "антибалистическая коалиция": какую роль играет Украина

США выразили готовность предоставлять лицензии на производство ракет в системы Patriot Украины и европейские страны. В то же время, Киев продолжает работать над собственной антибаллистической программой Freyja. В то же время Украина и девять европейских стран договорились создать интегрированную антибаллистическую коалицию. Решение было принято 13 июля в Париже на встрече "коалиции желающих". Может ли быть эффективной работа антибаллистической коалиции? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Антибалистическая коалиция. Фото: из открытых источников

Украина выступает со своим предложением

Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко говорит, что сегодня у Украины есть соответствующие разработки и наработки. У нас есть понимание, желание и воля к тому, чтобы действительно появилась своего рода уникальная антибаллистическая система – система противоракетной обороны, которая будет в первую очередь защищать Украину. Ведь для нас сохраняется угроза со стороны России, которая продолжает атаковать нас баллистическими ракетами и наносить удары именно по гражданским объектам.

Эксперт отмечает, что второй момент – это усиление Европы и безопасности европейских стран. Мы прекрасно понимаем, что сегодня Россия в полной мере не отказалась от агрессивных намерений и даже планов начала боевых действий против стран Европейского Союза и НАТО. Эти планы никуда не исчезли, они остаются на столе у Путина. В любой момент разные планы могут быть использованы и привлечены.

"Поэтому, чтобы укрепить европейскую безопасность и создать, в частности, альтернативу недостающим ракетам к системам “Петриот” Украина выступает со своим предложением. Мы понимаем, что производство запускается и Украина получит право на лицензионное производство ракет для систем Петриот, но для того, чтобы существовала альтернатива, Украина говорит: у нас есть наработка, давайте работать совместно, однако нам не хватает определенных компонентов", – отметил Александр Мусиенко.

Европейцы сейчас имеют очень хороший аргумент в общении с американскими союзниками

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил в интервью "24 Каналу", что, несмотря на то, что Украина сможет производить по американской лицензии ракеты для Patriot, ей нужно сосредоточиться на более важных вопросах.

"Если Европа действительно будет способна производить ракеты-перехватчики PAC-3 для собственных нужд, тогда мы сможем получать больше оружия, в том числе этих ракет-перехватчиков из складов в Соединенных Штатах Америки", – подчеркнул Жовтенко.

По его словам, этот процесс интеграции взаимный, равно как и процесс удовлетворения оборонных потребностей между европейскими союзниками и США в рамках НАТО. Вашингтон, предоставляя Украине и европейским государствам лицензии на производство американского оружия, не только разгружает свой ВПК, но и увеличивает совокупное производство тех или иных видов американских вооружений. Например, если американское оружие, произведенное в Европе, потребуется США, то абсолютно реальны обратные поставки. То есть, если Европа накопит на собственных складах больше американского оружия, которое будет в определенный момент нужно Соединенным Штатам, то европейские страны, как заметил эксперт по безопасности, будут готовы им поделиться.

"Пока же ситуация обратная. Европейцы сейчас имеют очень хороший довод в общении с американскими союзниками. Они могут говорить, что в среднесрочной перспективе могут производить американское оружие и для себя, и потенциально для США. Но сейчас сложилась такая ситуация, что это оружие больше нужно в Европе, и оно не может пока его выработать", – пояснил Тарас Жовтенко.

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