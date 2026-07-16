Заработает ли "антибалистическая коалиция": какую роль играет Украина

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Кравцев Сергей
США выразили готовность предоставлять лицензии на производство ракет в системы Patriot Украины и европейские страны. В то же время, Киев продолжает работать над собственной антибаллистической программой Freyja. В то же время Украина и девять европейских стран договорились создать интегрированную антибаллистическую коалицию. Решение было принято 13 июля в Париже на встрече "коалиции желающих". Может ли быть эффективной работа антибаллистической коалиции? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Антибалистическая коалиция. Фото: из открытых источников
Военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко говорит, что сегодня у Украины есть соответствующие разработки и наработки. У нас есть понимание, желание и воля к тому, чтобы действительно появилась своего рода уникальная антибаллистическая система – система противоракетной обороны, которая будет в первую очередь защищать Украину. Ведь для нас сохраняется угроза со стороны России, которая продолжает атаковать нас баллистическими ракетами и наносить удары именно по гражданским объектам.
Эксперт отмечает, что второй момент – это усиление Европы и безопасности европейских стран. Мы прекрасно понимаем, что сегодня Россия в полной мере не отказалась от агрессивных намерений и даже планов начала боевых действий против стран Европейского Союза и НАТО. Эти планы никуда не исчезли, они остаются на столе у Путина. В любой момент разные планы могут быть использованы и привлечены.
Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко отметил в интервью "24 Каналу", что, несмотря на то, что Украина сможет производить по американской лицензии ракеты для Patriot, ей нужно сосредоточиться на более важных вопросах.
По его словам, этот процесс интеграции взаимный, равно как и процесс удовлетворения оборонных потребностей между европейскими союзниками и США в рамках НАТО. Вашингтон, предоставляя Украине и европейским государствам лицензии на производство американского оружия, не только разгружает свой ВПК, но и увеличивает совокупное производство тех или иных видов американских вооружений. Например, если американское оружие, произведенное в Европе, потребуется США, то абсолютно реальны обратные поставки. То есть, если Европа накопит на собственных складах больше американского оружия, которое будет в определенный момент нужно Соединенным Штатам, то европейские страны, как заметил эксперт по безопасности, будут готовы им поделиться.
Читайте на портале "Комментарии" — откуда взялись ракеты Patriot: действительно ли Украина снова может сбивать баллистику.