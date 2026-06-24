Чи вистачить Україні газу і грошей на зиму: до чого готуватися українцям

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Кравцев Сергей
Доки за вікном літо Україна щосили готується до опалювального сезону. Чи вистачить Україні газу і грошей на зиму? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.
Газ. Фото: з відкритих джерел
Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко зазначив, Україна має шанси увійти в опалювальний сезон із запасами газу, що перевищать встановлений урядом мінімум у 13,2 млрд кубометрів, однак для повноцінної підготовки до зими країні може знадобитися імпорт близько 2 млрд кубометрів палива та додаткове фінансування на його закупівлю.
За словами експерта, газовидобувна галузь адаптувалася до роботи в умовах війни, а державні та приватні компанії відновлюють пошкоджені об'єкти й підтримують виробництво.
Артем Петренко зауважив, завдяки успішному проходженню минулого опалювального сезону Україна вийшла із зими з вищими запасами газу, ніж роком раніше. Станом на кінець березня в підземних сховищах залишалося 4,7 млрд кубометрів газу проти 1,2 млрд кубометрів роком раніше. Крім того, ще 4,6 млрд кубометрів становить технічний газ, необхідний для роботи інфраструктури.
Він пояснив, що нинішні потреби країни в газі нижчі, ніж до повномасштабного вторгнення, через скорочення промислового виробництва та економічної активності. Водночас ризики для галузі залишаються високими через можливі нові атаки РФ на газовидобувні об'єкти, тому імпорт газу все одно буде необхідним.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що взимку Україна може зіткнутися з локальними перебоями постачання газу через ризики пошкодження інфраструктури. Тому, наголошує експерт, важливо акцентувати на необхідності розвитку альтернативних логістичних рішень.
Він пояснив, що такі закупівлі не потребують морських терміналів. Достатньо лише поставити спеціальне обладнання, щоб СПГ знов запускати у систему після транспортування. За його словами, реалізацією таких рішень мають займатися самі підприємства, які готові страхувати свої ризики на випадок перебоїв з газом.
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