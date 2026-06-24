Чи вистачить Україні газу і грошей на зиму: до чого готуватися українцям

Доки за вікном літо Україна щосили готується до опалювального сезону. Чи вистачить Україні газу і грошей на зиму? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Газ. Фото: з відкритих джерел

До листопада Україні вдасться перевищити мінімальний рівень заповненості "підземки"

Виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко зазначив, Україна має шанси увійти в опалювальний сезон із запасами газу, що перевищать встановлений урядом мінімум у 13,2 млрд кубометрів, однак для повноцінної підготовки до зими країні може знадобитися імпорт близько 2 млрд кубометрів палива та додаткове фінансування на його закупівлю.

За словами експерта, газовидобувна галузь адаптувалася до роботи в умовах війни, а державні та приватні компанії відновлюють пошкоджені об'єкти й підтримують виробництво.

Артем Петренко зауважив, завдяки успішному проходженню минулого опалювального сезону Україна вийшла із зими з вищими запасами газу, ніж роком раніше. Станом на кінець березня в підземних сховищах залишалося 4,7 млрд кубометрів газу проти 1,2 млрд кубометрів роком раніше. Крім того, ще 4,6 млрд кубометрів становить технічний газ, необхідний для роботи інфраструктури.

"Станом на зараз ми бачимо, що до листопада Україні вдасться перевищити мінімальний рівень заповненості "підземки", встановлений урядом на рівні 13,2 млрд кубометрів, а за сприятливих обставин наблизитися до базового показника – 14,6 млрд кубометрів", – сказав Петренко.

Він пояснив, що нинішні потреби країни в газі нижчі, ніж до повномасштабного вторгнення, через скорочення промислового виробництва та економічної активності. Водночас ризики для галузі залишаються високими через можливі нові атаки РФ на газовидобувні об'єкти, тому імпорт газу все одно буде необхідним.

Газовози – це абсолютно реальна річ

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що взимку Україна може зіткнутися з локальними перебоями постачання газу через ризики пошкодження інфраструктури. Тому, наголошує експерт, важливо акцентувати на необхідності розвитку альтернативних логістичних рішень.

"Через постійні обстріли газової інфраструктури, існують ризики, що у якісь дні взимку можуть бути перебої з газом в окремих регіонах України. Тому важливо забезпечити ще одну можливість децентралізованих поставок скрапленого газу – автотранспортом. Саме не за рахунок трубопроводів, а газовозами. Як нафтопродукти вже завозяться, так і СПГ можна завозити", — сказав експерт.

Він пояснив, що такі закупівлі не потребують морських терміналів. Достатньо лише поставити спеціальне обладнання, щоб СПГ знов запускати у систему після транспортування. За його словами, реалізацією таких рішень мають займатися самі підприємства, які готові страхувати свої ризики на випадок перебоїв з газом.

"Газовози – це абсолютно реальна річ, хоча про це чомусь замало говорять зараз. Коли на початку повномасштабного вторгнення росіяни розбомбили всі наші НПЗ, то ми вимушені були закуповувати бензовози. Тоді цю проблему було вирішено швидко. Так само і з газовозами зараз. Проблема закупівель газовозів вирішується, що сприятиме зменшенню залежності регіонів від трубопроводів у критичний момент. Але на це потрібно звернути більшу увагу уряду та бізнесу, яка наразі недостатня", — зазначив Омельченко.

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