Хватит ли Украине газа и денег на зиму: к чему готовиться украинцам

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Кравцев Сергей
Пока за окном лето Украина изо всех сил готовится к отопительному сезону. Хватит ли Украине газа и денег на зиму? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Газ. Фото: из открытых источников
Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко отметил, что у Украины есть шансы войти в отопительный сезон с запасами газа, которые превысят установленный правительством минимум в 13,2 млрд кубометров, однако для полноценной подготовки к зиме стране может потребоваться импорт около 2 млрд кубометров топлива и дополнительное финансирование на его закупки.
По словам эксперта, газодобывающая отрасль адаптировалась к работе в условиях войны, а государственные и частные компании восстанавливают поврежденные объекты и поддерживают производство.
Артем Петренко отметил, что благодаря успешному прохождению прошлого отопительного сезона Украина вышла из зимы с более высокими запасами газа, чем годом ранее. По состоянию на конец марта в подземных хранилищах оставалось 4,7 млрд кубометров газа против 1,2 млрд кубометров годом ранее. Кроме того, еще 4,6 млрд. кубометров составляет технический газ, необходимый для работы инфраструктуры.
Он пояснил, что нынешние потребности страны в газе ниже, чем до полномасштабного вторжения из-за сокращения промышленного производства и экономической активности. В то же время риски для отрасли остаются высокими из-за возможных новых атак РФ на газодобывающие объекты, поэтому импорт газа все равно будет необходим.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что зимой Украина может столкнуться с локальными перебоями поставок газа из-за риска повреждения инфраструктуры. Поэтому, отмечает эксперт, важно акцентировать внимание на необходимости развития альтернативных логистических решений.
Он пояснил, что такие закупки не нуждаются в морских терминалах. Достаточно поставить специальное оборудование, чтобы СПГ снова запускать в систему после транспортировки. По его словам, реализацией таких решений должны заниматься сами предприятия, готовые страховать свои риски на случай перебоев с газом.
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