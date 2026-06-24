Хватит ли Украине газа и денег на зиму: к чему готовиться украинцам

Пока за окном лето Украина изо всех сил готовится к отопительному сезону. Хватит ли Украине газа и денег на зиму? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Газ. Фото: из открытых источников

До ноября Украине удастся превысить минимальный уровень заполненности "подземки"

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко отметил, что у Украины есть шансы войти в отопительный сезон с запасами газа, которые превысят установленный правительством минимум в 13,2 млрд кубометров, однако для полноценной подготовки к зиме стране может потребоваться импорт около 2 млрд кубометров топлива и дополнительное финансирование на его закупки.

По словам эксперта, газодобывающая отрасль адаптировалась к работе в условиях войны, а государственные и частные компании восстанавливают поврежденные объекты и поддерживают производство.

Артем Петренко отметил, что благодаря успешному прохождению прошлого отопительного сезона Украина вышла из зимы с более высокими запасами газа, чем годом ранее. По состоянию на конец марта в подземных хранилищах оставалось 4,7 млрд кубометров газа против 1,2 млрд кубометров годом ранее. Кроме того, еще 4,6 млрд. кубометров составляет технический газ, необходимый для работы инфраструктуры.

"По состоянию на сегодняшний день мы видим, что к ноябрю Украине удастся превысить минимальный уровень заполненности "подземки", установленный правительством на уровне 13,2 млрд кубометров, а при благоприятных обстоятельствах приблизиться к базовому показателю — 14,6 млрд кубометров", — сказал Петренко.

Он пояснил, что нынешние потребности страны в газе ниже, чем до полномасштабного вторжения из-за сокращения промышленного производства и экономической активности. В то же время риски для отрасли остаются высокими из-за возможных новых атак РФ на газодобывающие объекты, поэтому импорт газа все равно будет необходим.

Газовозы – это абсолютно реальная вещь

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что зимой Украина может столкнуться с локальными перебоями поставок газа из-за риска повреждения инфраструктуры. Поэтому, отмечает эксперт, важно акцентировать внимание на необходимости развития альтернативных логистических решений.

"Из-за постоянных обстрелов газовой инфраструктуры существует риск того, что в некоторые дни зимой в отдельных регионах Украины могут возникнуть перебои с газом. Поэтому важно обеспечить еще одну возможность децентрализованных поставок сжиженного газа – автотранспортом. Именно не по трубопроводам, а газовозами. Как уже завозятся нефтепродукты, так и СПГ можно завозить", – сказал эксперт.

Он пояснил, что такие закупки не нуждаются в морских терминалах. Достаточно поставить специальное оборудование, чтобы СПГ снова запускать в систему после транспортировки. По его словам, реализацией таких решений должны заниматься сами предприятия, готовые страховать свои риски на случай перебоев с газом.

"Газовозы – это абсолютно реальная вещь, хотя об этом почему-то мало говорят сейчас. Когда в начале полномасштабного вторжения россияне разбомбили все наши НПЗ, то мы вынуждены были закупать бензовозы. Тогда эта проблема была решена быстро. Так же и с газовозами сейчас будет работать. момент. Но на это нужно обратить большее внимание правительству и бизнесу, которое пока недостаточно", — отметил Омельченко.

Читайте на портале "Комментарии" — работники массово жалуются на работодателей: какие самые болезненные проблемы рынка труда.



