Чи виконується план мобілізації: у ТЦК дали відповідь

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Сьогодні ніхто не озвучить конкретних цифр щодо відсотка виконання планів щодо мобілізації, проте це точно не 100%. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Головкому" розповів представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.
Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел
Представник ТЦК зазначив, що всі ТЦК не діють, як окремий орган. Вони одержують завдання, які виконують.
За його словами, якби план виконувався на 100%, дефіциту в армії, про який усі говорять, очевидно не було б. Звичайно, повністю виконати чи перевиконати плани не вдається, але ТЦК роблять усе можливе.
На запитання, скільки військовозобов'язаних Полтавщини перебували у розшуку поліції, він зазначив, що у ТЦК конкретних даних немає.
Читайте також на порталі "Коментарі" – в українському прикордонному містечку Вилкове на Дунаї майже не лишилося чоловіків призовного віку. Після майже чотирьох років війни з Росією Україна одночасно стикається з дефіцитом військових та небажанням багатьох чоловіків ставати до лав армії.
Місцеві жителі кажуть, що у місті зараз переважають жінки, люди похилого віку і ті небагато чоловіків, які намагаються не виходити на вулицю без необхідності. Частина чоловіків намагається уникнути мобілізації, ховаючись удома, інші тікають за кордон. Розташування Вилкового – на кордоні з Румунією та поблизу Молдови – створює спокусу для втечі, хоча спроби нерідко закінчуються смертельно: за даними прикордонників, щонайменше 70 українців загинули, намагаючись перетнути річки чи болота.