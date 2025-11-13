Чи виконується план мобілізації: у ТЦК дали відповідь

Сьогодні ніхто не озвучить конкретних цифр щодо відсотка виконання планів щодо мобілізації, проте це точно не 100%. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю "Головкому" розповів представник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Представник ТЦК зазначив, що всі ТЦК не діють, як окремий орган. Вони одержують завдання, які виконують.

"Ми отримуємо завдання – скільки людей потрібно мобілізувати чи відібрати за контрактом... І треба розуміти, що військо – це не лише лінія фронту. Це величезний організм: тил, забезпечення, навчальні центри, інструктори, підрозділи технічної підтримки. Все це – військо. Країна визначає, скільки людей потрібно, а наше завдання – цих людей знайти та направити", — зазначив він.

За його словами, якби план виконувався на 100%, дефіциту в армії, про який усі говорять, очевидно не було б. Звичайно, повністю виконати чи перевиконати плани не вдається, але ТЦК роблять усе можливе.

На запитання, скільки військовозобов'язаних Полтавщини перебували у розшуку поліції, він зазначив, що у ТЦК конкретних даних немає.

"Звичайно якийсь облік є, але завдання ТЦК — якщо людина не прибула на порядок денний або порушила правила військового обліку (наприклад, не пройшла повторно військово-лікарську комісію (ВВК) або не оновила документи), повідомити поліції про адміністративне правопорушення. Поліцейські, у свою чергу, можуть доставити таку особу. — далі проводиться вся стандартна процедура, включаючи проходження ВЛК", — пояснив він.

Читайте також на порталі "Коментарі" – в українському прикордонному містечку Вилкове на Дунаї майже не лишилося чоловіків призовного віку. Після майже чотирьох років війни з Росією Україна одночасно стикається з дефіцитом військових та небажанням багатьох чоловіків ставати до лав армії.

Місцеві жителі кажуть, що у місті зараз переважають жінки, люди похилого віку і ті небагато чоловіків, які намагаються не виходити на вулицю без необхідності. Частина чоловіків намагається уникнути мобілізації, ховаючись удома, інші тікають за кордон. Розташування Вилкового – на кордоні з Румунією та поблизу Молдови – створює спокусу для втечі, хоча спроби нерідко закінчуються смертельно: за даними прикордонників, щонайменше 70 українців загинули, намагаючись перетнути річки чи болота.



