Выполняется ли план мобилизации: в ТЦК дали ответ

Сегодня никто не озвучит конкретных цифр относительно процента выполнения планов по мобилизации, однако это точно не 100%. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Главкому" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Представитель ТЦК отметил, все ТЦК не действуют, как отдельный орган. Они получают задания, которые выполняют.

"Мы получаем задание — сколько людей нужно мобилизовать или отобрать по контракту... И надо понимать, что войско — это не только линия фронта. Это огромный организм: тыл, обеспечение, учебные центры, инструкторы, подразделения технической поддержки. Все это — войско. Страна определяет, сколько людей нужно, а наша задача — этих людей найти и направить", отметил Роман Истомин.

По его словам, если бы план выполнялся на 100%, дефицита в армии, о котором все говорят, очевидно не было бы. Конечно, полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, но ТЦК делают все возможное.

На вопрос, сколько военнообязанных Полтавщины находились в розыске полиции, он отметил, что в ТЦК конкретных данных нет.

"Конечно какой-то учет есть, но задача ТЦК — если человек не прибыл по повестке или нарушил правила воинского учета (например, не прошел повторно военно-врачебную комиссию (ВВК) или не обновил документы), сообщить полиции об административном правонарушении. Полицейские, в свою очередь, могут доставить такое лицо в ТЦК для составления необходимых материалов. Если гражданин подлежит мобилизации — далее проводится вся стандартная процедура, включая прохождение ВВК", — пояснил он.

Местные жители говорят, что в городе сейчас преобладают женщины, пожилые люди и те немногие мужчины, которые пытаются не выходить на улицу без необходимости. Часть мужчин пытается избежать мобилизации, прячась дома, другие убегают за границу. Расположение Вилкового — на границе с Румынией и вблизи Молдовы – создает соблазн для побега, хотя попытки нередко заканчиваются смертельно: по данным пограничников, по меньшей мере, 70 украинцев погибли, пытаясь пересечь реки или болота.



