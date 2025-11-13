Рубрики
Сегодня никто не озвучит конкретных цифр относительно процента выполнения планов по мобилизации, однако это точно не 100%. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Главкому" рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.
Представитель ТЦК отметил, все ТЦК не действуют, как отдельный орган. Они получают задания, которые выполняют.
По его словам, если бы план выполнялся на 100%, дефицита в армии, о котором все говорят, очевидно не было бы. Конечно, полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, но ТЦК делают все возможное.
На вопрос, сколько военнообязанных Полтавщины находились в розыске полиции, он отметил, что в ТЦК конкретных данных нет.
в украинском пограничном городке Вилково на Дунае почти не осталось мужчин призывного возраста. После почти четырех лет войны с Россией Украина одновременно сталкивается с дефицитом военных и нежеланием многих мужчин становиться в ряды армии.
Местные жители говорят, что в городе сейчас преобладают женщины, пожилые люди и те немногие мужчины, которые пытаются не выходить на улицу без необходимости. Часть мужчин пытается избежать мобилизации, прячась дома, другие убегают за границу. Расположение Вилкового — на границе с Румынией и вблизи Молдовы – создает соблазн для побега, хотя попытки нередко заканчиваются смертельно: по данным пограничников, по меньшей мере, 70 украинцев погибли, пытаясь пересечь реки или болота.