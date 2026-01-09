Чи справді Трамп вирішив жорстко тиснути на РФ: які тепер варіанти у Москви

WSJ пише про те, що Трамп планує домінувати в нафтовій промисловості Венесуели і знизити ціни на нафту до $50 за барель. І це все відбувається на фоні блокування "тіньового флоту" і заяв сенатора Ліндсі Грема, а згодом і Дональда Трампа про те, що він готовий підтримати двопартійний закон щодо санкцій проти РФ. Щоправда з певними умовами. Чому Трамп вирішив вдатися до таких кроків? Чи може спрацювати тиск на РФ та її союзників і Путін таки буде змушений прийняти мирний план Трампа? Видання "Коментарі" звернулося з цими питаннями до експертів.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Трамп не змінив своєї позиції щодо російської війни проти України

Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова не вважає, що відбувається якійсь якісний поворот у позиції Дональда Трампа щодо російської війни проти України, чи може початися якійсь новий тиск на Москву з боку Вашингтона.

"Затримання американцями "Марінери" ще не означає початку системного переслідування саме "тіньового флоту" Росії. Це скоріше повʼязано саме з Венесуелою", – прокоментував експерт.

Щодо законопроекта Грема-Блюменталя, то Володимир Дубовик говорить, що ми вже неодноразово чули, що він, начебто, готовий і що Трамп схильний його підтримати.

"Чи це дійсно так на сей раз? Майже напевно він вийде зараз у полегшеному вигляді. Плюс там буде записано, що завдання цього закону буде на розсуд президента. Тож це був би крок у правильному напрямку, але невідомо чи він відбудеться і, якщо так, чи стане реальним важелем впливу на Москву", – прокоментував співрозмовник порталу "Коментарі".

Для РФ все дуже погано

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков зазначив, захоплення танкера "Марінера" створило чудовий прецедент. І судячи з імпотентної реакції Москви танкери "тіньового" флоту ймовірно скоро почнуть хапати по всьому Світовому океану. Причому займатися цим будуть не тільки Сполучені Штати.

"Так Європейська комісія пропонує країнам ЄС самим визначати свою політику щодо російського танкерного флоту. І мова не лише про Балтику. На просторах Атлантики країни НАТО та українські дрони можуть створити їм вельми пристойні проблеми. А при повній блокаді морського експорту нафти залишки російської економіки швидко загинуть. І це все на фоні анонсованого законопроєкту про 500% мита на покупців російської нафти", – зазначив експерт.

За його словами, щоб економіці остаточно не прийшов кінець у так званої росії є два варіанти. Перший – піднімати ставки та йти на подальшу ескалацію в Україні чи країнах НАТО. Другий – погодитися на реальні переговори та оперативно підписати мирну угоду.

"А по факту це буде капітуляція. Нехай навіть умови капітуляції будуть виглядати зовні пристойними. Саме тому, мир на тих умовах, які зараз будуть запропоновані більшість росіян сприймуть як ганьбу. Ну самі посудіть, за майже тринадцять років війни (2014-2026) не вдалося захопити Донбас. Жодні воєнні цілі, які були анонсовані у лютому 2022-го не виконані. То, чому воювали та знищили свою економіку та погубили понад 1 млн росіян? У такому випадку, що перший, що другий варіант неминуче веде до внутрішньої ескалації краху російської державності. Питання лише часового лагу. Тож вибір буде поганий і дуже поганий. Що оберуть так звані росіяни – скоро побачимо", – підсумував аналітик.

