Действительно ли Трамп решил жестко давить на РФ: какие теперь варианты у Москвы

WSJ пишет о том, что Трамп планирует доминировать в нефтяной промышленности Венесуэлы и снизить цены на нефть до $50 за баррель. И это все происходит на фоне блокировки "теневого флота" и заявлений сенатора Линдси Грэма, а впоследствии и Дональда Трампа о том, что он готов поддержать двухпартийный закон по санкциям против РФ. Правда с определенными условиями . Почему Трамп решил предпринять такие шаги? Может ли сработать давление на РФ и ее союзников и Путин будет вынужден принять мирный план Трампа? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп не изменил своей позиции по поводу российской войны против Украины

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова не считает, что происходит какой-то качественный поворот в позиции Дональда Трампа относительно российской войны против Украины, может ли начаться какое-нибудь новое давление на Москву со стороны Вашингтона.

"Задержание американцами "Маринеры" еще не означает начала системного преследования именно "теневого флота" России. Это скорее связано именно с Венесуэлой", – прокомментировал эксперт.

Что касается законопроекта Грэма-Блюменталя, то Владимир Дубовик говорит, что мы уже неоднократно слышали, что он, казалось бы, готов и что Трамп склонен его поддержать.

"Действительно ли это на этот раз? Почти, наверное, он выйдет сейчас в облегченном виде. Плюс там будет записано, что задача этого закона будет по усмотрению президента. Это был бы шаг в правильном направлении, но неизвестно состоится ли он и, если да, станет ли реальным рычагом влияния на Москву", – прокомментировал собеседник портала "Комментарии".

Для РФ все очень плохо

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков отметил, что захват танкера "Маринера" создал отличный прецедент. И судя по импотентной реакции Москвы танкеры "теневого" флота, вероятно, скоро начнут хватать по всему Мировому океану. При этом заниматься этим будут не только лишь Соединенные Штаты.

"Так Европейская комиссия предлагает странам ЕС самим определять свою политику по отношению к российскому танкерному флоту. И речь не только о Балтике. На просторах Атлантики НАТО и украинские дроны могут создать им весьма приличные проблемы. А при полной блокаде морского экспорта нефти остатки русской экономики скоро погибнут. И это все на фоне анонсированного законопроекта о 500% пошлинах на покупателей российской нефти", – отметил эксперт.

По его словам, чтобы экономике окончательно не пришел конец у так называемой России есть два варианта. Первый – поднимать ставки и идти на дальнейшую эскалацию в Украине или странах НАТО. Второе – согласиться на реальные переговоры и оперативно подписать мирное соглашение.

"А по факту это будет капитуляция. Пусть даже условия капитуляции будут выглядеть снаружи приличными. Именно поэтому мир на тех условиях, которые сейчас будут предложены, большинство россиян воспримут как позор. Ну сами посудите, за почти тринадцать лет войны (2014-2026) не удалось захватить Донбасс. Никакие военные цели, анонсированные в феврале 2022-го не выполнены. Почему воевали и уничтожили свою экономику и погубили более 1 млн россиян? В таком случае, что первый, второй вариант неизбежно ведет к внутренней эскалации краха российской государственности. Вопрос только временного лага. Так что выбор будет плохой и очень плохой. Что выберут так называемые россияне – скоро увидим", – подытожил аналитик.

Читайте на портале "Комментарии" — США начали охоту на "теневой флот": как это затронет РФ.



