Чи справді розпочинається евакуація з Херсону: що говорять в ОВА

Мешканців Херсона, які поки не готові залишати місто назавжди, закликають хоча б на осінньо-зимовий період виїхати до безпечніших регіонів України. Про це заявила заступниця голови Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова в ефірі телемарафону.

Евакуація із Херсону. Фото: з відкритих джерел

За її словами, тимчасова евакуація може допомогти людям пережити найскладніший період там, де значно простіше забезпечити опалення, електроенергію та базові умови для життя. Водночас область продовжує готуватися до зими та працює над децентралізацією системи теплопостачання.

Однак реалізовувати такі проєкти у Херсоні надзвичайно складно. Російські війська регулярно атакують місто, а з лівого берега Дніпра ведуть розвідку за допомогою безпілотників. Через це навіть підготовлені об'єкти можуть стати цілями для ударів.

У Херсонській ОВА наголошують, що противник здатен зруйнувати результати тривалої підготовки буквально кількома ударами. Зокрема, використанням розвідувально-ударних безпілотників типу "Гербера".

Попри це, українська влада планує максимально підготувати місто до холодів. Минулої зими, навіть після російських атак по енергетичній інфраструктурі та ТЕЦ, енергетикам вдалося забезпечувати теплом значну частину Херсона.

Втім, якою буде ситуація цього опалювального сезону, наразі спрогнозувати неможливо. Саме тому мешканців, які не хочуть евакуюватися остаточно, закликають розглянути хоча б тимчасовий виїзд із міста.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Херсоні зафіксовано черговий шокуючий злочин російської армії: ворожий безпілотник поцілив у приватну оселю. Вибухонебезпечний предмет залетів крізь віконне скло безпосередньо до кімнати малюка та приземлився в ліжечко, де в цей момент спала дворічна дитина. Хлопчик народився в сорочці та дивом уникнув поранень.