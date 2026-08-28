Действительно ли начинается эвакуация из Херсона: что говорят в ОВА

Жителей Херсона, которые пока не готовы покидать город навсегда, призывают хотя бы на осенне-зимний период уехать в более безопасные регионы Украины. Об этом заявила заместитель главы Херсонской ОВА Александра Толоконникова в эфире телемарафона.

Эвакуация из Херсона. Фото: из открытых источников

По ее словам, временная эвакуация может помочь людям пережить самый сложный период там, где гораздо проще обеспечить отопление, электроэнергию и базовые условия для жизни. В то же время, область продолжает готовиться к зиме и работает над децентрализацией системы теплоснабжения.

Однако реализовывать такие проекты в Херсоне очень сложно. Российские войска регулярно атакуют город, а с левого берега Днепра ведут разведку с помощью беспилотников. Поэтому даже подготовленные объекты могут стать целями для ударов.

В Херсонской ОВО отмечают, что противник способен разрушить результаты длительной подготовки буквально несколькими ударами. В частности, использованием разведывательно-ударных беспилотников типа Гербера.

Несмотря на это, украинские власти планируют максимально подготовить город к холодам. Прошлой зимой, даже после российских атак по энергетической инфраструктуре и ТЭЦ, энергетикам удалось снабжать теплом значительную часть Херсона.

Впрочем, какой будет ситуация в этом отопительном сезоне, пока спрогнозировать невозможно. Именно поэтому жителей, которые не хотят окончательно эвакуироваться, призывают рассмотреть хотя бы временный выезд из города.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Херсоне зафиксировано очередное шокирующее преступление российской армии: вражеский беспилотник попал в частный дом. Взрывоопасный предмет залетел через оконное стекло непосредственно в комнату малыша и приземлился в кроватку, где в этот момент спал двухлетний ребенок. Мальчик родился в рубашке и чудом избежал ранения.