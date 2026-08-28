logo

BTC/USD

79515

ETH/USD

2487.91

USD/UAH

44.54

EUR/UAH

51.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Действительно ли начинается эвакуация из Херсона: что говорят в ОВА
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли начинается эвакуация из Херсона: что говорят в ОВА

Власти готовятся к отопительному сезону под постоянными ударами РФ, но признают: гарантировать бесперебойное тепло и свет в Херсоне очень сложно

28 августа 2026, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Жителей Херсона, которые пока не готовы покидать город навсегда, призывают хотя бы на осенне-зимний период уехать в более безопасные регионы Украины. Об этом заявила заместитель главы Херсонской ОВА Александра Толоконникова в эфире телемарафона.

Действительно ли начинается эвакуация из Херсона: что говорят в ОВА

Эвакуация из Херсона. Фото: из открытых источников

По ее словам, временная эвакуация может помочь людям пережить самый сложный период там, где гораздо проще обеспечить отопление, электроэнергию и базовые условия для жизни. В то же время, область продолжает готовиться к зиме и работает над децентрализацией системы теплоснабжения.

Однако реализовывать такие проекты в Херсоне очень сложно. Российские войска регулярно атакуют город, а с левого берега Днепра ведут разведку с помощью беспилотников. Поэтому даже подготовленные объекты могут стать целями для ударов.

В Херсонской ОВО отмечают, что противник способен разрушить результаты длительной подготовки буквально несколькими ударами. В частности, использованием разведывательно-ударных беспилотников типа Гербера.

Несмотря на это, украинские власти планируют максимально подготовить город к холодам. Прошлой зимой, даже после российских атак по энергетической инфраструктуре и ТЭЦ, энергетикам удалось снабжать теплом значительную часть Херсона.

Впрочем, какой будет ситуация в этом отопительном сезоне, пока спрогнозировать невозможно. Именно поэтому жителей, которые не хотят окончательно эвакуироваться, призывают рассмотреть хотя бы временный выезд из города.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Херсоне зафиксировано очередное шокирующее преступление российской армии: вражеский беспилотник попал в частный дом. Взрывоопасный предмет залетел через оконное стекло непосредственно в комнату малыша и приземлился в кроватку, где в этот момент спал двухлетний ребенок. Мальчик родился в рубашке и чудом избежал ранения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости