Жах у Херсоні: ворожий безпілотник атакував дитяче ліжечко, поки дворічний малюк спав

У Херсоні зафіксовано черговий шокуючий злочин російської армії: ворожий безпілотник поцілив у приватну оселю. Вибухонебезпечний предмет залетів крізь віконне скло безпосередньо до кімнати малюка та приземлився в ліжечко, де в цей момент спала дворічна дитина. Хлопчик народився в сорочці та дивом уникнув поранень.

У Херсоні ворожий безпілотник атакував дитяче ліжечко. Фото: НПУ

Матір разом із сином оперативно доставили до медичного закладу, наразі загрози їхньому здоров'ю немає. Нацполіція у співпраці з волонтерськими організаціями вже займається екстреним вивезенням цієї сім'ї до безпечнішого регіону.

Цей інцидент став частиною масованого терору, який загарбники влаштували на Херсонщині протягом останньої доби. У населеному пункті Новокаїри жертвами атаки ворожого FPV-дрона стали двоє місцевих мешканців — чоловіки 58 та 67 років загинули на місці. Загалом травми різного ступеня важкості дістали ще 12 громадян.

"Серед постраждалих — двоє поліцейських, яких російські військові цілеспрямовано атакували FPV-дроном у Херсоні", — повідомляють у правоохоронних органах.

Окрім правоохоронців, під удари потрапили водій рейсового автобуса, керманичі приватних автівок, а також мирні жителі обласного центру, Білозерки, Гаврилівки й Нововоронцовки.

Правоохоронці продовжують документувати кожен факт ворожої агресії для майбутніх міжнародних трибуналів.

"Росія продовжує цілеспрямовано тероризувати мирних жителів Херсонщини, застосовуючи FPV-дрони, ударні безпілотники та артилерію", — наголошують у Нацполіції України.

Там запевняють, що слідчі ретельно збирають усі докази, аби кожен причетний до воєнних злочинів поніс невідворотне покарання.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що страшний удар стався сьогодні по Печенігам Харківської області. Там від удару загинуло щонайменше 10 людей, відомо про 17 поранених.