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Недилько Ксения
В Херсоне зафиксировано очередное шокирующее преступление российской армии: вражеский беспилотник попал в частный дом. Взрывоопасный предмет залетел через оконное стекло непосредственно в комнату малыша и приземлился в кроватку, где в этот момент спал двухлетний ребенок. Мальчик родился в рубашке и чудом избежал ранения.
В Херсоне вражеский беспилотник атаковал детскую кроватку. Фото: НПУ
Мать вместе с сыном оперативно доставили в медицинское учреждение, сейчас угрозы их здоровью нет. Нацполиция в сотрудничестве с волонтерскими организациями уже занимается экстренным вывозом этой семьи в более безопасный регион.
Этот инцидент стал частью массированного террора, который захватчики устроили в Херсонской области на протяжении последних суток. В населенном пункте Новокаиры жертвами атаки вражеского FPV-дрона стали двое местных жителей — мужчины 58 и 67 лет погибли на месте. В общей сложности травмы разной степени тяжести получили еще 12 граждан.
Кроме стражей порядка, под удары попали водитель рейсового автобуса, вожди частных автомобилей, а также мирные жители областного центра, Белозерки, Гавриловки и Нововоронцовки.
Правоохранители продолжают документировать каждый факт враждебной агрессии для будущих международных трибуналов.
Там уверяют, что следователи тщательно собирают все доказательства, чтобы каждый причастный к военным преступлениям понес неотвратимое наказание.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что страшный удар произошел сегодня по Печенегам Харьковской области. Там от удара погибли по меньшей мере 10 человек, известно о 17 раненых.