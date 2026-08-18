Ужас в Херсоне: вражеский беспилотник атаковал детскую кроватку, пока двухлетний малыш спал

В Херсоне зафиксировано очередное шокирующее преступление российской армии: вражеский беспилотник попал в частный дом. Взрывоопасный предмет залетел через оконное стекло непосредственно в комнату малыша и приземлился в кроватку, где в этот момент спал двухлетний ребенок. Мальчик родился в рубашке и чудом избежал ранения.

В Херсоне вражеский беспилотник атаковал детскую кроватку. Фото: НПУ

Мать вместе с сыном оперативно доставили в медицинское учреждение, сейчас угрозы их здоровью нет. Нацполиция в сотрудничестве с волонтерскими организациями уже занимается экстренным вывозом этой семьи в более безопасный регион.

Этот инцидент стал частью массированного террора, который захватчики устроили в Херсонской области на протяжении последних суток. В населенном пункте Новокаиры жертвами атаки вражеского FPV-дрона стали двое местных жителей — мужчины 58 и 67 лет погибли на месте. В общей сложности травмы разной степени тяжести получили еще 12 граждан.

"Среди пострадавших — двое полицейских, которых российские военные целенаправленно атаковали FPV-дроном в Херсоне", — сообщают в правоохранительных органах.

Кроме стражей порядка, под удары попали водитель рейсового автобуса, вожди частных автомобилей, а также мирные жители областного центра, Белозерки, Гавриловки и Нововоронцовки.

Правоохранители продолжают документировать каждый факт враждебной агрессии для будущих международных трибуналов.

"Россия продолжает целенаправленно терроризировать мирных жителей Херсонщины, применяя FPV-дроны, ударные беспилотники и артиллерию", — отмечают в Нацполиции Украины.

Там уверяют, что следователи тщательно собирают все доказательства, чтобы каждый причастный к военным преступлениям понес неотвратимое наказание.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что страшный удар произошел сегодня по Печенегам Харьковской области. Там от удара погибли по меньшей мере 10 человек, известно о 17 раненых.