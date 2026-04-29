Чи прийде весна в Україну: новий прогноз синоптиків змінить все

Після тривалого періоду прохолоди та нічних заморозків в Україні нарешті очікується поступове повернення стабільного весняного тепла. За прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, опублікованим на ресурсі meteoprog, вже на початку травня в окремих регіонах повітря прогріється до +20…+22°, а погодні умови стануть значно спокійнішими та більш типовими для весни.

Кінець квітня ще залишатиметься доволі нестійким. У четвер, 30 квітня, у більшості областей, окрім західних, прогнозуються короткочасні дощі. Подекуди можливі грози, локальний дрібний град і поривчастий вітер під час опадів. Нічна температура залишатиметься низькою — від +1 до +6°, а на півночі та заході можливі заморозки на рівні 0…–3°. У денний час повітря прогріватиметься лише до +10…+15°, що більше відповідатиме прохолодній весні.

У п’ятницю, 1 травня, нестійкість збережеться. У нічні години опади ймовірні на заході країни, тоді як вдень дощі поширяться на північні, східні та частково центральні області. Вітер залишатиметься помірним, місцями посилюючись до 5–10 м/с. Температурний фон суттєво не зміниться: вночі +2…+7°, із можливими локальними заморозками, вдень — у межах +10…+16°.

У суботу, 2 травня, погодні умови дещо стабілізуються. Більша частина території України опиниться під впливом сухої погоди, хоча на сході та в Приазов’ї можливі поодинокі дощі. Нічні температури залишаться прохолодними — +2…+7°, місцями на ґрунті зберігатимуться заморозки. Вдень стане тепліше: +12…+17°, а на північному сході — близько +10°.

Найпомітніше потепління прогнозується у неділю, 3 травня. Опади майже припиняться, за винятком окремих районів Приазов’я та Криму. У нічні години температура становитиме +2…+7° із можливими заморозками, а вдень повітря прогріється до +15…+20°, на заході місцями — до +22°. Саме цей день може стати першим відчутним сигналом справжнього весняного тепла.

"Коментарі" вже писали, що, за оцінками експерток Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України Вазіри Мартазінової та Віри Балабух, літо 2026 року в Україні загалом очікується відносно комфортним і без різких погодних аномалій.