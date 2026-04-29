Придет ли весна в Украину: новый прогноз синоптиков изменит все

После длительного периода прохлады и ночных заморозков в Украине, наконец, ожидается постепенное возвращение стабильного весеннего тепла. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, опубликованному на ресурсе meteoprog, уже в начале мая в отдельных регионах воздух прогреется до 20…22°, а погодные условия станут значительно более спокойными и более типичными для весны.

Конец апреля еще будет оставаться достаточно неустойчивым. В четверг, 30 апреля, в большинстве областей, кроме западных, прогнозируются кратковременные дожди. Временами возможны грозы, локальный мелкий град и порывистый ветер во время осадков. Ночная температура остается низкой — от 1 до 6°, а на севере и западе возможны заморозки на уровне 0…–3°. В дневное время воздух будет прогреваться лишь до 10…15°, что больше будет соответствовать прохладной весне.

В пятницу, 1 мая, неустойчивость сохранится. В ночные часы осадки возможны на западе страны, тогда как днем дожди распространятся на северные, восточные и частично центральные области. Ветер будет оставаться умеренным, местами усиливаясь до 5–10 м/с. Температурный фон существенно не изменится: ночью 2-7°, с возможными локальными заморозками, днем — в пределах 10-16°.

В субботу, 2 мая, погодные условия несколько стабилизируются. Большая часть территории Украины окажется под влиянием сухой погоды, хотя на востоке и в Приазовье возможны дожди. Ночные температуры останутся прохладными — 2…7°, местами на почве будут сохраняться заморозки. Днем станет теплее: 12...17°, а на северо-востоке — около 10°.

Заметное потепление прогнозируется в воскресенье, 3 мая. Осадки почти прекратятся, кроме отдельных районов Приазовья и Крыма. В ночные часы температура составит 2-7° с возможными заморозками, а днем воздух прогреется до 15-20°, на западе местами — до 22°. Этот день может стать первым ощутимым сигналом настоящего весеннего тепла.

"Комментарии" уже писали , что, по оценкам эксперток Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вазиры Мартазиновой и Веры Балабух, лето 2026 года в Украине в целом ожидается относительно комфортным и без резких погодных аномалий.