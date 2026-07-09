Офіс генерального прокурора України заявив, що під час розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" не встановлено жодних доказів причетності української держави, її органів влади чи посадових осіб до диверсії. Відповідна заява з'явилася після нових процесуальних дій у Німеччині у справі про підрив газопроводів.

Чи причетна Україна до підриву "Північних потоків". Фото з відкритих джерел

У прокуратурі наголосили, що українські правоохоронці продовжують досудове розслідування. У межах провадження тривають допити свідків, збір інформації та інші процесуальні заходи, необхідні для встановлення всіх обставин інциденту.

"Наголошуємо: висунення обвинувачення є процесуальним рішенням сторони обвинувачення і не є встановленням вини особи чи остаточною оцінкою обставин кримінального провадження", – йдеться у заяві.

У Офісі генпрокурора зазначають, що за результатами проведеної роботи не виявлено фактів, які б свідчили про причетність України або її представників до організації чи виконання підриву.

Заява української сторони пролунала після того, як Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про висунення обвинувачень громадянину України Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів. У Берліні заявили, що, за версією слідства, він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці. Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заперечував причетність України до вибухів на "Північних потоках".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українська еротична модель могла підірвати "Північний потік".

Також "Коментарі" писали про реакцію Кремля на удари України по станції газопроводу "Блакитний потік"