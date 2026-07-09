logo_ukra

BTC/USD

62900

ETH/USD

1754.27

USD/UAH

44.48

EUR/UAH

50.69

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Чи причетна Україна до підриву "Північних потоків": заява Офісу генрокурора
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи причетна Україна до підриву "Північних потоків": заява Офісу генрокурора

Розслідування не встановило причетності України до підриву "Північного потоку".

9 липня 2026, 11:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Офіс генерального прокурора України заявив, що під час розслідування вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" не встановлено жодних доказів причетності української держави, її органів влади чи посадових осіб до диверсії. Відповідна заява з'явилася після нових процесуальних дій у Німеччині у справі про підрив газопроводів.

Чи причетна Україна до підриву "Північних потоків": заява Офісу генрокурора

Чи причетна Україна до підриву "Північних потоків". Фото з відкритих джерел

У прокуратурі наголосили, що українські правоохоронці продовжують досудове розслідування. У межах провадження тривають допити свідків, збір інформації та інші процесуальні заходи, необхідні для встановлення всіх обставин інциденту.

"Наголошуємо: висунення обвинувачення є процесуальним рішенням сторони обвинувачення і не є встановленням вини особи чи остаточною оцінкою обставин кримінального провадження", – йдеться у заяві.

У Офісі генпрокурора зазначають, що за результатами проведеної роботи не виявлено фактів, які б свідчили про причетність України або її представників до організації чи виконання підриву. 

Заява української сторони пролунала після того, як Федеральна прокуратура Німеччини повідомила про висунення обвинувачень громадянину України Сергію Кузнєцову у справі про підрив газопроводів. У Берліні заявили, що, за версією слідства, він та інші учасники групи діяли як українські військовослужбовці. Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заперечував причетність України до вибухів на "Північних потоках". 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що українська еротична модель могла підірвати "Північний потік".

Також "Коментарі" писали про реакцію Кремля на удари України по станції газопроводу "Блакитний потік"



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/38869
Теги:

Новини

Всі новини